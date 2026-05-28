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Antiga reivindicação
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Edital que prevê a duplicação de trecho da BR-116 em Caxias do Sul é publicado; obra deve começar no ano que vem

Ampliação de faixa deve acontecer entre o bairro Planalto e a Avenida São Leopoldo. Obra está em projeto de R$ 193 milhões para manutenção da rodovia na Serra

Luca Roth

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