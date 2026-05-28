Edital que prevê a duplicação de trecho da BR-116 em Caxias do Sul é publicado; obra deve começar no ano que vem

Tráfego no local conta com apenas uma pista no sentido Ana Rech, enquanto na direção oposta há duas faixas. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) publicou edital para execução de serviços de manutenção da BR-116, na Serra. A licitação foi oficializada em edição do Diário Oficial da União de quarta-feira (27).

O trecho estipulado para receber os reparos começa em Campestre da Serra, próximo do acesso a RS-437 (km 95), passa por Caxias do Sul e termina em Nova Petrópolis, junto à RS-235 (km 183). O contrato foi orçado em R$ 193.293.810,72 e terá duração de aproximadamente três anos e meio. As propostas serão conhecidas em sessão pública marcada para o dia 17 de junho, às 10h.

O engenheiro responsável pela unidade do Dnit em Vacaria, Daniel Bencke, confirma que o projeto inclui a duplicação da rodovia no trecho de Caxias onde se encontra uma rede da companhia Sulgás.

Reivindicada há anos, a ampliação de faixa deve acontecer entre o bairro Planalto e a Avenida São Leopoldo. Hoje, o tráfego no local conta com apenas uma pista no sentido Ana Rech, enquanto na direção oposta há duas faixas.

Após negociações que envolveram também o município, a Sulgás concordou em deslocar o gasoduto que passa junto à rodovia. A companhia concluiu que a rede precisaria ser substituída em pouco tempo, coincidindo com a necessidade da qualificação do trecho.

No começo de maio, o superintendente regional do Dnit no RS, Hiratan Pinheiro da Silva, adiantou que a obra de ampliação da faixa está prevista para começar no início do ano que vem.

— Só precisamos da empresa que vai fazer a obra para agendamentos e ajustes finos da execução. Por isso ela está programada para o início do ano que vem. O contrato será de manutenção (da rodovia), com essa obra inclusa — salientou Silva, na ocasião.