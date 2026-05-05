Edição especial do Mecânica de Batom ocorre na próxima segunda-feira, em Caxias do Sul; saiba como participar 

As celebrações referentes ao Dia da Mulher Caxiense, tradicionalmente comemorado em maio, terá uma edição especial do projeto Mecânica de Batom.
O curso gratuito será realizado na próxima segunda-feira (11), às 18h30min na sede da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM). O espaço fica na Rua Moreira César, 1.666, no bairro Pio X, em Caxias do Sul.
Ao todo, são 60 vagas para mulheres interessadas em entender melhor o funcionamento dos veículos. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail escolatransito@caxias.rs.gov.br. Dúvidas podem ser sanadas com o telefone (54) 3290-3900.
Nessa edição, as participantes irão receber orientações sobre a manutenção preventiva dos carros e poderão checar motor, trocar os pneus e conferir os níveis de água e do óleo. A formação do Mecânica de Batom é uma iniciativa da Escola Pública de Trânsito (EPT).