Edição especial do Mecânica de Batom ocorre na próxima segunda-feira, em Caxias do Sul; saiba como participar 

Formação gratuita possibilita que mulheres aprendam sobre manutenção e cuidados com veículos. Rodrigo Rossi / Prefeitura de Caxias do Sul

As celebrações referentes ao Dia da Mulher Caxiense, tradicionalmente comemorado em maio, terá uma edição especial do projeto Mecânica de Batom.

O curso gratuito será realizado na próxima segunda-feira (11), às 18h30min na sede da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM). O espaço fica na Rua Moreira César, 1.666, no bairro Pio X, em Caxias do Sul.

Ao todo, são 60 vagas para mulheres interessadas em entender melhor o funcionamento dos veículos. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail escolatransito@caxias.rs.gov.br. Dúvidas podem ser sanadas com o telefone (54) 3290-3900.