Geral

Fiscalização
Notícia

Duplicação da ponte sobre o Arroio Tega na RS-122, em Caxias, é embargada

Ministério do Trabalho constatou que trabalhadores executam serviços sem dispositivos adequados de segurança. Obra, coordenada pela CSG, está na reta final e só pode ser retomada após empreiteira contratada se ajustar aos apontamentos

Luca Roth

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS