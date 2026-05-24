Dupla é presa com armas e drogas durante operação policial em Farroupilha

A Brigada Militar prendeu dois homens na noite de sábado em Farroupilha, durante mais uma etapa da Operação Convergência. A ação ocorreu no bairro São Luiz, por volta de 23h30min, depois que policiais abordaram um carro suspeito durante fiscalização.
No veículo estavam os dois rapazes, de 19 e 25 anos. Com eles, a BM encontrou comprimidos de ecstasy, porções de cocaína e maconha, além de um revólver calibre trinta e oito carregado com cinco munições. Dois celulares também foram apreendidos.
De acordo com a polícia, um dos presos, o mais velho, já tinha antecedentes por tráfico de drogas e tentativa de homicídio. Após atendimento médico, a dupla foi levada para a Delegacia de Pronto Atendimento de Farroupilha, onde houve o registro do flagrante por tráfico e porte ilegal de arma.