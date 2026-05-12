Duas pessoas morrem em acidente na RS-324, em Paraí, na Serra

Caminhão envolvido em acidente na RS-324. Serviço Civil Auxiliar Bombeiro(SCAB) de Casca / Divulgação

Duas pessoas morreram em acidente na RS-324, em Paraí, na Serra, na noite desta terça-feira (12). As vítimas estavam em um veículo modelo Strada, que colidiu com um caminhão no trecho próximo a Casca.

De acordo com a Polícia Civil, as vítimas são dois homens, identificados como Alberto Antônio Fochesatto, 65 anos, e Glademir José Milan, 61, respectivamente naturais de Nova Bassano e Nova Araçá.

A colisão foi registrada por volta das 18h20min no km 267, próximo ao restaurante Parada Obrigatória. De acordo com o Serviço Civil Auxiliar Bombeiro (Scab) de Casca, a Strada tinha placas de Nova Araçá.