"Dois meninos de ouro", diz prefeito de Esmeralda sobre homens que morreram na RS-456

Jean Darlan Kramer de Almeida (E) e Roger da Silveira (D) morreram em acidente na RS-456, em Pinhal da Serra. Reprodução / Reprodução

As mortes de Roger da Silveira, 34 anos, e Jean Darlan Kramer de Almeida, 29, em um acidente de trânsito na RS-456, em Pinhal da Serra, na tarde de sábado (16), causaram comoção na cidade vizinha de Esmeralda, onde eles moravam.

A prefeitura do município decretou luto oficial de três dias e lamentou as mortes pelas redes sociais. O prefeito de Esmeralda, Ailton de Sá Rosa, descreve os dois como "meninos de ouro":

— O Jean foi um guri muito voltado ao esporte. Ele comandou o Conselho Municipal de Desportos por muitos anos. Também ajudou a fundar conosco o consulado do Grêmio. Era um guri muito querido, frequentava festas de capela, frequentava os torneios de futebol. Ele foi extremamente importante para a comunidade.

Rosa acrescenta:

— Já o Roger foi embora para Caxias por um longo período para se dedicar aos estudos dele. Ou seja, um período com bastante dificuldade, trabalhava em um restaurante, mas, faz pouquíssimo tempo, ele conseguiu se formar como médico veterinário. Um guri muito tranquilo.

Almeida deixa a esposa e um filho. Já Silveira deixa a mãe, um irmão e o padrasto. Eles estão sendo velados juntos no Centro de Eventos 27 de Novembro, em Esmeralda, neste domingo (17). O sepultamento de ambos está marcado para as 17h no cemitério municipal da cidade.

Como foi o acidente

As vítimas estavam em um Hyundai Veloster que colidiu contra um Jeep Renegade no km 11 da RS-456 por volta das 12h30min de sábado (16), segundo o Comando de Polícia Rodoviária da Brigada Militar (CPRv BM).

O terceiro ocupante do Veloster, de 19 anos, está em estado grave em um hospital de Caxias do Sul, segundo o prefeito de Esmeralda. Um quarto passageiro, de 20 anos, foi hospitalizado.