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"Dois meninos de ouro", diz prefeito de Esmeralda sobre homens que morreram na RS-456

Jean Darlan Kramer de Almeida, 29 anos, e Roger da Silveira, 34, eram ocupantes de um Veloster que colidiu contra um Jeep Renegade em Pinhal da Serra

Alana Fernandes

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