Documentário sobre incêndio da Boate Kiss será tema de debate sobre o papel do audiovisual na Câmara de Caxias

Documentário Boate Kiss: o Papel do Audiovisual é o painel aberto ao público que a Câmara Municipal de Caxias do Sul promove às 19h desta quinta-feira (21). A ação integra a programação da Semana Municipal da Comunicação e será realizada na Sala das Comissões Vereadora Geni Peteffi, na sede legislativa.

O painel desta quinta tem como debatedores Marcos Borba e Neli Mombelli, integrantes da TV Ovo, de Santa Maria, além do jornalista, produtor, professor e diretor caxiense Lissandro Stallivieri. A mediação será da jornalista da TV Câmara Caxias Caroline Dall'Agnol.

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A Semana da Comunicação, que tem como tema a Informação no nosso tempo, se iniciou na segunda-feira (18) com uma Roda de Saberes tendo como temática A sociedade conectada: até onde vamos?.