Geral

Semana da Comunicação
Notícia

Documentário sobre incêndio da Boate Kiss será tema de debate sobre o papel do audiovisual na Câmara de Caxias

O painel desta quinta tem como debatedores Marcos Borba, Neli Mombelli e Lissandro Stallivieri, com mediação da jornalista Caroline Dall'Agnol

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS