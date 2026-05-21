Documentário sobre incêndio da Boate Kiss será tema de debate sobre o papel do audiovisual na Câmara de Caxias

Documentário Boate Kiss: o Papel do Audiovisual é o painel aberto ao público que a Câmara Municipal de Caxias do Sul promove às 19h desta quinta-feira (21). A ação integra a programação da Semana Municipal da Comunicação e será realizada na Sala das Comissões Vereadora Geni Peteffi, na sede legislativa.
O painel desta quinta tem como debatedores Marcos Borba e Neli Mombelli, integrantes da TV Ovo, de Santa Maria, além do jornalista, produtor, professor e diretor caxiense Lissandro Stallivieri. A mediação será da jornalista da TV Câmara Caxias Caroline Dall'Agnol.
A Semana da Comunicação, que tem como tema a Informação no nosso tempo, se iniciou na segunda-feira (18) com uma Roda de Saberes tendo como temática A sociedade conectada: até onde vamos?.
As atividades se encerram na sexta-feira (22). Às 14h30min, no Anfiteatro do Legislativo, está previsto o Programa mais Cultura, com apresentação dos jornalistas Caroline Dall’Agnol e Mauro Camargo. O assunto em destaque será A arte comunica (a vida dos profissionais que são também artistas), com Ricardo Dini (jornalista e músico), Milena Schäfer (jornalista e atriz), Volnei Canônica (RP, ator, diretor, escritor) e Leonardo Vivan (músico).