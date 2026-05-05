Dnit prevê início da obra do viaduto da BR-116, em Caxias do Sul, para 2027

Viaduto contará com duas faixas de rolamento em cada sentido, permitindo a circulação de veículos leves e pesados e eliminando as paradas no trecho. Porthus Junior / Agencia RBS

A obra do viaduto da BR-116, no cruzamento com a Perimetral Norte, em Caxias do Sul, deve ter início somente em 2027. A estimativa estudada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) leva em consideração os prazos necessários para a conclusão de etapas prévias.

A fase atual é a de pré-publicação de edital, que tramita em âmbito administrativo. Ela demorou mais do que o esperado, segundo o superintendente regional do Dnit no RS, Hiratan Pinheiro da Silva, o que não possibilitou lançar a licitação em abril. A expectativa é que isso ocorra no mês que vem.

— Tem algumas licitações que precisam ser delegadas para a superintendência fazer autorizações para aprovar o projeto. Teremos que encaminha-la ainda em maio para a procuradoria para que consigamos publicar em junho. Nessa fase vamos consultar se serão 15 dias ou 45 dias para recebimento de propostas — detalha.

Superada a escolha da empresa por meio do certame, a contratação irá acontecer de forma integrada. Isso significa, em resumo, que a empreiteira terá um período de ao menos seis meses para desenvolver o projeto executivo da obra, que será fundamentado no projeto básico a ser licitado pelo Dnit.

— Não tem obra iniciando em 2026 em razão de que a contratação integrada tem esse período de detalhamento do projeto do viaduto. Licitamos a obra com o projeto básico e a empresa detalha com o projeto executivo — complementa o superintendente regional.

O que está previsto para a estrutura

O documento ao qual a reportagem teve acesso estima o custo para execução da obra em R$ 75.623.338,87, com data‑base em abril de 2025. O projeto básico do Dnit prevê a construção de um viaduto em concreto com cerca de 230 metros de extensão, composto por vãos de 70 metros e de 45 metros.

A plataforma do viaduto contará com duas faixas de rolamento em cada sentido. As internas terão 3m30cm de largura, enquanto as externas terão 3m60cm, permitindo a circulação de veículos leves e pesados. Está inclusa a instalação de barreiras centrais e laterais, totalizando uma largura de em torno de 17,8 metros.

Embora a concepção inicial aponte para uma estrutura estaiada, com uso de cabos de aço, o modelo definitivo do viaduto será selecionado pela empreiteira contratada. Os acessos à elevada também vão ser escolhidos no projeto final, permanecendo a possibilidade de implantação de uma rotatória na parte inferior.

A elevada foi inscrita no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) pela prefeitura de Caxias do Sul a partir de um projeto elaborado em 2023. Desde então, o material passou por adequações técnicas do Dnit.

Esperada ampliação de faixa

Outra obra esperada pela região que terá início no ano que vem é a do término da duplicação da BR-116, entre o bairro Planalto e a entrada do Vila Verde. Ainda na passagem do então ministro dos Transportes, Renan Filho, em Caxias no mês de janeiro havia sido confirmado o acordo entre Dnit e Sulgás para tirar do papel a ampliação de faixa em aproximadamente 900 metros da rodovia.

— A licitação que vai incluir esse alargamento de faixa nesse ponto crítico já está na procuradoria e devemos contratar (a empresa responsável) até agosto deste ano, com previsão das obras para início do ano que vem — confirma Silva.

A Sulgás concordou em deslocar o gasoduto que passa junto à rodovia para outro local após inúmeras conversas, mediadas pelo município. A companhia concluiu que a rede precisaria ser substituída em pouco tempo, coincidindo com a necessidade da duplicação do trecho.