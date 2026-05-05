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Dnit prevê início da obra do viaduto da BR-116, em Caxias do Sul, para 2027

Fase atual é de preparação da licitação, que deverá ser publicada em junho. Elevada ficará no cruzamento da rodovia federal com a Perimetral Norte

Luca Roth

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