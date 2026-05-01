Devotos percorrem trajeto de sete quilômetros na Cavalgada da Fé em Canela

O início da 66ª Romaria e Festa em Honra a Nossa Senhora de Caravaggio de Canela foi celebrado na manhã desta sexta-feira (1°) com a Cavalgada da Fé. Os devotos percorreram um trajeto de sete quilômetros, saindo da Igreja Matriz até o Santuário.

O evento reúne fiéis que buscam agradecer por graças alcançadas e pedir a proteção de Nossa Senhora de Caravaggio. Cavalarianos de diversas entidades tradicionalistas da região participaram.

A programação segue com a novena, entre os dias 14 e 22, sempre às 19h30, na cripta do Santuário. As atividades atraem diferentes celebrantes e propõem reflexões diárias sobre Maria.