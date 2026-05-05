Detonação de rocha bloqueia a RS-122, em Caxias do Sul, nesta terça-feira

A RS-122 terá um novo bloqueio total na manhã desta terça-feira (5). A interrupção deverá começar por volta das 10h no km 71,6 da rodovia estadual, próximo às empresas Hyva e Iveco. O motivo é a detonação de rocha para a obra de duplicação do trecho no chamado Contorno Norte. As informações são da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha.