Depois da chuva e da nebulosidade, mínimas podem chegar aos 4ºC na Serra 

Semana vai começar com clima seco e temperatura baixa em Caxias. Porthus Junior / Agencia RBS

A chuva que se iniciou na noite de sexta (1°) e que se manteve durante a madrugada de sábado (2) na Serra marca uma troca na dinâmica do clima da Serra neste final de semana. Caxias registrou 62 milímetros de chuva nas últimas 12 horas, segundo a Defesa Civil.

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Depois da nebulosidade que se mantém durante todo o sábado, o domingo (3) deve ser de tempo seco e temperatura abaixo dos dois dígitos na região. Em Caxias do Sul, a mínima, segundo as previsões da Climatempo, é de 4ºC ao amanhecer. Ao longo do dia a temperatura sobe e a máxima chega aos 16ºC.

Na segunda-feira (4) o cenário é parecido, de céu aberto, mas com aumento na temperatura, com mínimas, por exemplo, de 8ºC em Bento Gonçalves.

A presença de nuvens aumenta no entardecer da segunda-feira e antecipa o retorno da instabilidade na terça e na quarta-feira, quando pancadas de chuva podem ser registradas.