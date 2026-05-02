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Vai esfriar
Notícia

Depois da chuva e da nebulosidade, mínimas podem chegar aos 4ºC na Serra 

Temperatura vai cair quando o tempo abrir, no domingo, em Caxias do Sul; termômetros voltam a subir na metade da semana

Pedro Zanrosso

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