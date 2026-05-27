Geral

Espaço de acolhimento 
Notícia

Delegacia de atendimento à mulher de Bento Gonçalves é reinaugurada após reforma 

Espaço localizado no bairro Cidade Alta funciona desde 2012. Unidade é uma das duas localizada na Serra e especializada no acolhimento de vítimas de violência doméstica 

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS