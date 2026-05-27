Delegacia de atendimento à mulher de Bento Gonçalves é reinaugurada após reforma 

Ato de inauguração contou com a presença de autoridades. Ascom DCS/Polícia Civil / Divulgação

As novas instalações da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) foram inauguradas nesta quarta-feira (27), em Bento Gonçalves. Fundada em 2012, a delegacia estava em reformas desde janeiro de 2024.

As melhorias na estrutura foram viabilizadas pelo Poder Judiciário de Bento Gonçalves e de Caxias do Sul, do Ministério Público, do Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública (Consepro) de Bento Gonçalves, da prefeitura e de empreendedores.

A nova sede conta com espaço amplo, arejado e iluminado, que proporciona bem-estar às vítimas atendidas, bem como aos policiais que atuam no combate à violência contra a mulher.

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Participaram do ato de inauguração o chefe de polícia, Heraldo Guerreiro, e o prefeito de Bento Gonçalves, Amarildo Lucatelli, além da titular da Deam de Bento Gonçalves, a delegada Deise Salton Brancher Ruschel, bem como outras autoridades da Polícia Civil e da região.

Apesar de todas as delegacias realizarem atendimento às mulheres vítimas de violência, hoje a Polícia Civil conta com 24 delegacias da mulher. As unidades da Serra ficam em Bento Gonçalves e em Caxias do Sul.

A delegacia da mulher de Bento Gonçalves fica na Avenida Osvaldo Aranha, no bairro Cidade Alta. As mulheres que precisarem de suporte também podem consultar a delegacia online.







