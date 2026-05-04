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Pela primeira vez
Notícia

Defesa Civil do RS fará, nesta quarta-feira, simulação de deslizamento de terra em Bento Gonçalves

Segundo o órgão estadual, vai ocorrer um teste prático, em tempo real, de todos os protocolos consolidados após os eventos extremos de 2024

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