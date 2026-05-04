Defesa Civil do RS fará, nesta quarta-feira, simulação de deslizamento de terra em Bento Gonçalves

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul realizará, pela primeira vez, um exercício simulado de ação e resgate em movimento de massa. A ação vai ocorrer nesta quarta-feira (6), das 10h às 16h, no bairro Zatt, em Bento Gonçalves. A cidade é a quarta com maior risco geológico no Estado, de acordo com o órgão.

Segundo a Defesa Civil, diferentemente de uma demonstração, o que vai ocorrer é um teste prático, em tempo real, de todos os protocolos consolidados após os eventos extremos de 2024. O principal objetivo é avaliar a articulação interinstitucional e a preparação e resposta integradas a partir do emprego do Sistema de Comando de Incidentes (SCI), ferramenta de gestão padronizada que organiza resposta a situações de emergência.

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A mobilização colocará à prova todo o fluxo de resposta a um deslizamento de terra, indo do monitoramento do risco e dos alertas à comunidade até o encerramento da ocorrência no bairro Zatt. O local é uma encosta urbana suscetível a deslizamentos de solo e queda de blocos, especialmente em casos de chuva constante. A área incluída no exercício abriga aproximadamente 140 pessoas e 36 edificações potencialmente expostas. Uma ocorrência real no local poderia afetar cerca 800 pessoas.

Haverá, no exercício, manequins soterrados, pessoas reais da comunidade dadas como desaparecidas e resgate de feridos com helicópteros e encaminhamento para hospitais. Um abrigo será montado emergencialmente e irá receber cerca de 80 pessoas entre moradores e figurantes, enquanto corredores para fluxo das ambulâncias serão delimitados nas vias públicas. Psicólogos irão simular atendimento às famílias dos desaparecidos dentro do abrigo. Helicópteros, viaturas, ambulâncias e outros equipamentos serão acionados em tempo real à ocorrência do evento adverso.

Entre as ações programadas, estão, ainda, emissão de aviso meteorológico e alertas cell broadcast, a instalação de um Gabinete Integrado de Gestão de Desastres, a interrupção dos serviços de energia elétrica, água e telefonia e a evacuação da área.