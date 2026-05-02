Geral

Alerta
Notícia

Defesa Civil de Nova Petrópolis promove reunião com moradores do interior para tratar de prevenção a eventos climáticos

Encontro no Vale do Caí, na próxima quinta-feira, vai abordar sistemas de alerta, monitoramento em tempo real e projeções do El Niño

Pablo Ribeiro

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS