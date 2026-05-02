Defesa Civil de Nova Petrópolis promove reunião com moradores do interior para tratar de prevenção a eventos climáticos

Rio Caí, entre Nova Petrópolis e Caxias do Sul, durante cheia após forte chuva em junho de 2025. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A Defesa Civil de Nova Petrópolis realiza, na próxima quinta-feira (7), uma reunião com moradores de comunidades do Vale do Caí para discutir ações de prevenção e monitoramento de eventos climáticos. O encontro ocorre às 18h30min, na Sociedade Lyra de São José do Caí, e é aberto ao público.

A atividade é direcionada, principalmente, a moradores de localidades como Linha Temerária, São José do Caí, Tirol, Arroio Paixão, Linha Pirajá Baixa e Linha Riachuelo. Segundo a prefeitura, a proposta é aproximar o órgão das comunidades e ampliar o acesso a informações sobre situações de risco, especialmente em períodos de instabilidade no tempo.

Durante a reunião devem ser apresentados temas como a implantação e o funcionamento de sistemas de alerta sonoro, além do uso de estações hidrometeorológicas que permitem o monitoramento em tempo real das condições climáticas. Também está prevista a abordagem sobre a possibilidade de ocorrência do fenômeno El Niño no segundo semestre de 2026.

— Os assuntos que serão tratados na reunião são considerados estratégicos para a prevenção de desastres naturais, como enchentes e deslizamentos. É importante a comunidade estar informada para saber como agir em situações onde a instabilidade climática pode proporcionar algum risco à vida — afirma o diretor da Defesa Civil de Nova Petrópolis, Lucas Gustavo Attmann.

Programe-se