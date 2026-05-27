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História centenária
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De missas a casamentos: fiéis relembram momentos que ligam comunidade de Flores da Cunha à igreja destruída por incêndio

Templo católico está interditado e passa por avaliações estruturais que deverão subsidiar a reconstrução

Luca Roth

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