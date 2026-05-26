De Joaneta às romeiras: a luta feminina que atravessa séculos e encontra na fé de Caravaggio a força contra a violência  

Fiéis encontram na narrativa de Joaneta histórias semelhante às suas, em que a violência do companheiro precisa ser combatida. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Foi diante de uma mulher em sofrimento que Nossa Senhora apareceu, segundo a história que deu origem à devoção de Caravaggio. O relato remonta ao século XV, no norte da Itália, onde a camponesa Joaneta vivia sob violência do marido.

No momento da aparição, enquanto chorava e rezava, recebeu a mensagem de que aquele não seria mais um lugar de dor, mas de esperança. Mais de um século depois, a experiência de dor feminina ainda ecoa entre milhares de mulheres.

A temática da violência contra a mulher presente na narrativa de Joaneta se mantém atual no contexto vivido no Rio Grande do Sul. Só neste ano, 35 mulheres foram mortas por companheiros ou ex-companheiros.

Durante a 174ª Romaria de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha, a história da camponesa se tornou ponto de partida para reflexões sobre agressões que seguem marcando a vida de mulheres. Entre promessas e pedidos que preenchiam as orações, o apelo pelo fim das relações abusivas também ressoou no santuário.

— Quase que diariamente acolhemos e ouvimos situações de dor. Há mulheres que não conseguem se abrir para outras pessoas, mas vêm aos padres, no confessionário, compartilhar o drama. Nós escutamos e encaminhamos para o atendimento especializado, mas é preciso resgatar o cuidado humano — explica o reitor do Santuário, padre Ricardo Fontana.

A conscientização das mulheres é um dos pontos centrais no combate à violência, bandeira que também foi adotada pela Igreja Católica. No lançamento da Romaria de 2026, o assunto foi abordado tanto pelo reitor quanto pelo bispo da Diocese de Caxias do Sul, Dom José Gislon. A mensagem é clara: fé e sofrimento não são caminhos paralelos.

— Na vida e no relacionamento, o bem querer maior é o amor. Ele está acima de tudo, inclusive dos sacramentos, como o casamento. A ideia de uma mulher que aceita o sofrimento pelo matrimônio é oposta ao que Deus pede. O machismo e a violência contra a mulher são, teologicamente, contrários aos conceitos e à cultura cristã — defende padre Ricardo.

A visão delas sobre o acolhimento religioso

Era 7h do sábado quando Kamile Victoria Panzenhagen, de 23 anos, entrou na igreja de Caravaggio para acompanhar a missa. Após a caminhada de Caxias até o Santuário, a jovem não conseguiu conter as lágrimas ao ouvir o padre pedir aos fiéis respeito pelas mulheres.

— Perdi uma pessoa muito importante na Páscoa e ainda é difícil de lidar com isso. Fico pensando nos sonhos que foram interrompidos. Eu vou terminar minha faculdade, ter minha casa, mas ela não. A gente precisa, sim, que se fale sobre esse assunto, porque quando a mulher diz chega, é chega — se emociona.

Mas mesmo no contexto da fé, o medo acompanha as mulheres. As amigas Carine Filippon, 46, e Andressa Marcon, 33, estavam entre as romeiras que chegaram cedo ao Santuário, contudo não desacompanhadas.

— Nós viemos bem cedo junto de amigos, justamente porque ficamos com receio. Não nos sentimos seguras para fazer a caminhada nas primeiras horas do dia, quando era escuro, sozinhas.

Igreja como ponto de partida para o suporte das vítimas

Em diversos casos, mulheres se sentem confortáveis em pedir auxílio no ambiente religioso. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A participação do âmbito religioso na discussão sobre a violência doméstica reforça a reflexão sobre o tema. Essa é a percepção da psicóloga e mestre em teologia Fabiane Pasa. Para ela, também faz parte do papel da igreja acolher os que precisam de cuidado e denunciar as condutas que ferem a comunidade.

— Nessa fase que os casos de feminicídio se intensificam, é o momento da igreja mostrar que é uma mãe, que acolhe e é a favor das mulheres, assim como se mantém ao lado de Joaneta e Nossa Senhora do Caravaggio.

Na avaliação da profissional, o núcleo religioso se torna um abrigo para as vítimas ao ajudá-las a perceber a situação que vivem e romper com o ciclo. No entanto, o acolhimento religioso não é equivalente ao suporte das instituições de segurança e que, a depender do caso, é essencial que a vítima busque a rede de apoio oficial.

— A fé é fundamental como apoio espiritual e fortalecimento emocional. Porém é importante entender que o perdão cristão não significa permanecer em risco. Que suportar violência não é virtude. Acima de tudo, proteger a própria vida e a dos filhos é também um dever moral.

Fé é tida como forma de suporte para auxiliar mulheres a enfrentar a violência doméstica. Porthus Junior / Agencia RBS

Sinais de alerta para identificar a violência no relacionamento

Conforme Fabiane, as vítimas demoram para buscar ajuda porque acreditam que a situação vai melhorar. Contudo, alguns sinais de comportamento dos homens indica o contrário. Nesses casos, a mulher deve buscar suporte jurídico e psicológico:

ameaças, intimidação ou controle constante;

empurrões, apertões, destruição de objetos ou agressões físicas;

humilhações frequentes, xingamentos, desvalorização e isolamento;

controle do celular, dinheiro, roupas, amizades ou saídas;

perseguição, ciúme obsessivo ou vigilância;

coerção sexual;

medo constante da reação do companheiro;

crianças presenciando violência;

agravamento progressivo da agressividade;

uso abusivo de álcool, drogas ou acesso fácil a armas;

ameaças de morte, mesmo “ditas na raiva”.

Já do ponto de vista jurídico, a vítima deve buscar ajuda quando:

há agressão física;

há ameaça;

há risco para os filhos;

há perseguição;

a mulher sente que pode perder o controle da situação;

o agressor ignora limites ou tentativas de diálogo.

Saiba onde pedir ajuda

Delegacia da Mulher de Caxias do Sul - Rua Doutor Montaury, n° 1387, bairro Madureira ou atendimento pelo telefone (54) 3220-9280

Delegacia da Mulher Online - acesse por este site

Brigada Militar - atendimentos pelo telefone 190

Central de Atendimento à Mulher e denúncias anônimas - atendimentos pelo telefone 180

Centro de Referência da Mulher de Caxias do Sul - atendimento pelo telefone (54) 98403-4144

Relembre a história de Joaneta e a aparição em Caravaggio

Aparição se tornou um dos maiores símbolos da fé cristã, mobilizando milhares de fiéis, entre eles, mulheres que buscam proteção e auxílio para superarem a dor da violência. Porthus Junior / Agencia RBS

O relato remonta o ano de 1432, em um período que a Itália não era um país unificado. A guerra atingia as localidades hoje conhecidas como Milão e Veneza. A região de Caravaggio, que fica entre esses espaços, era alvo de disputas.

Nesse cenário, vivia Joaneta, casada com o ex-combatente Varioli. Conforme os relatos históricos, a camponesa era vítima de violência pelo marido. Segundo o padre Ricardo Fontana, reitor do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, sabe-se que, com certeza, Joaneta sofria violência moral.

A aparição aconteceu no dia 26 de maio, às 17h, em um espaço conhecido como Prado de Mazzolengo. Ali, a camponesa colhia capim para os animais quando foi surpreendida pela visão de Nossa Senhora.

— A santa disse à Joaneta que aquele não seria mais um lugar de tristeza, mas um ponto de peregrinação pela fé. No local onde lágrimas verteram, nasce uma fonte, considerado um dos marcos da aparição — explica o religioso.

Na mensagem transmitida à camponesa, a santa pediu o retorno à vida religiosa, convocou a comunidade à penitência e o jejum nas sextas, bem como o sábado dedicado as orações.

Também pediu que uma capela fosse construída no local da aparição. Séculos depois, o espaço se transformou no Santuário de Caravaggio, um dos pontos de referência religiosa no mundo.

A tradição atravessou as fronteiras entre os continentes no século XIX, quando ocorreu a imigração ao continente americano. Os italianos trouxeram consigo a devoção à Nossa Senhora e construíram, em 1879, em Farroupilha, um pequeno oratório. O espaço se transformou em um dos maiores centros de peregrinação do Estado, reunindo milhares de devotos.



