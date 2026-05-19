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Luto
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David Bampi, que presidiu Câmara de Carlos Barbosa por cinco mandatos, morre aos 78 anos

Pedetista presidiu o legislativo barbosense em 1995, 1997, 1999, 2002 e 2015

Pablo Ribeiro

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