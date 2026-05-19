David Bampi, que presidiu Câmara de Carlos Barbosa por cinco mandatos, morre aos 78 anos

Bampi recebeu, em 2011, o título de Cidadão de Carlos Barbosa. Câmara de Carlos Barbosa / Reprodução

O ex-vereador e ex-presidente da Câmara de Vereadores de Carlos Barbosa, David Bampi, morreu nesta terça-feira (19), aos 78 anos. A informação foi confirmada pelo Legislativo do município, que divulgou uma nota de pesar.

Natural de Caxias do Sul, Bampi se mudou para Carlos Barbosa aos 11 anos e por lá construiu trajetória política ligada ao PDT.

Bampi exerceu seis mandatos como vereador, atuando entre 1989 e 2008 e, posteriormente, entre 2013 e 2016. Ao longo da carreira no Legislativo, presidiu a Câmara de Vereadores em cinco oportunidades: nos anos de 1995, 1997, 1999, 2002 e 2015.

Em reconhecimento à atuação no município, recebeu em 2011 o título de Cidadão de Carlos Barbosa.

Na nota, a Câmara destacou a representatividade do ex-vereador junto à comunidade e ressaltou a dedicação dele à vida pública e ao desenvolvimento do município.

O corpo é velado no Memorial Caravaggio, Sala A, em Carlos Barbosa. A cerimônia de cremação está marcada para quarta-feira (20), às 10h, no Memorial Crematório São José, em Caxias.