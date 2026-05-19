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Da cozinha da infância a concurso nacional: merendeira de Caxias é finalista com receita de refogado de feijão com legumes

Eva Dagmar da Rosa, funcionária da Codeca que atua em escola no distrito de Vila Seca, está na disputa "Melhores Receitas da Alimentação Escolar" do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 

Andrei Andrade

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