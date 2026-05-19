Da cozinha da infância a concurso nacional: merendeira de Caxias é finalista com receita de refogado de feijão com legumes

Eva Dagmar atua há 20 anos na EMEF Érico Verissimo, no mesmo distrito caxiense em que sempre morou. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Uma receita de infância, que nada mais era do que o prato possível para alimentar as nove pessoas da família quando não havia dinheiro para comprar carne, levou a merendeira caxiense Eva Dagmar da Rosa, 56 anos, à final do concurso nacional “Melhores Receitas da Alimentação Escolar”. A iniciativa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) está em sua terceira edição e em sua reta final conta com votação popular. O voto deve ser registrado neste link, mediante efetivação de cadastro.

Funcionária da Codeca, Eva atua há 20 anos na Escola Municipal Érico Verissimo, no distrito caxiense de Vila Seca, onde sempre morou. O prato que criou para participar do concurso é um refogado de feijão com legumes (confira a receita abaixo), que quando criança a mãe preparava para a família comer junto com polenta, iguaria que ficou de fora da fórmula finalista.

Refogado de feijão com legumes elaborado pela caxiense Eva Dagmar Divulgação / Divulgação

— Minha mãe e meu pai tinham sete filhos para alimentar e éramos uma família pobre, não tinha dinheiro para comprar carne. Então era muito comum a gente comer polenta com feijão, e até hoje essa receita faz parte das nossas vidas. Meus sobrinhos gostam muito. É simples, muito gostoso e nutritivo — comenta a merendeira.

Eva conta que serviu a receita para a turma do 6º ano da escola, pois tinha de fazer o prato para tirar as fotos para o concurso, e que a primeira reação foi de estranhamento. Mas, ao final, não só a gurizada aprovou, como também a direção e nutricionista da escola. O que ela não esperava era que o prato da infância pudesse levá-la a um reconhecimento nacional:

— Eu nem acreditei quando me contaram que eu tinha sido a única classificada em Caxias. Ainda nem caiu a ficha. Eu já participei de outros concursos e entrei nesse sem tanta expectativa, mas com muito amor pelo que eu faço. E deu certo. Agora quero muito ganhar e conto com o voto de todos!

Sobre o concurso

Parte do projeto “Alimentação Escolar Nota 10”, o concurso premiará duas receitas por Estado e uma receita da entidade federal, totalizando 55 merendeiras, bem como as escolas que elas representam. Cinco receitas finalistas são gaúchas, sendo duas de redes municipais (Caxias do Sul e Piratini) e três de escolas estaduais (Santana do Livramento, Santiago e Canoas). A ação é realizada em parceria com a Itaipu Binacional, por meio do programa “Mais que Energia”.

O prêmio para o profissional (merendeira/o) é de R$ 5 mil, enquanto a escola vinculada à receita vencedora receberá R$ 8 mil.

A receita

Refogado de Feijão com Legumes

Rendimento: 30 porções

Tempo de preparo: 90 minutos

Ingredientes

1Kg de feijão preto ou carioca cozido (apenas grãos)

600g de moranga cabotiá em cubos, sem casca

600g de cenoura em cubinhos

300g de cebola picada

30g de alho picado

400g de tomate em cubos

40ml de óleo de soja

35g de sal

30g de cebolinha picada

30g de salsinha picada

0,3g de louro

Modo de preparo: em uma panela aquecer o óleo e refogar a cebola até ficar transparente. Colocar o alho e refogar rapidamente. Acrescentar o tomate e cozinhar até formar um molho. Adicionar o sal e o louro. Colocar a cenoura e a moranga, cobrir com água quente e deixar cozinhar até ficarem macios, porém firmes. Acrescentar o feijão cozido (somente os grãos), misturar bem. Se necessário, ajustar o sal. Manter o preparo úmido, mas sem caldo. Finalizar com salsinha e cebolinha.