Curso de desenho técnico e metrologia abre inscrições para jovens em Caxias do Sul

Jovens entre 15 e 29 anos, moradores de Caxias do Sul e interessados em ingressar no setor industrial, já podem se inscrever na 3ª edição do curso profissionalizante de Leitura e Interpretação de Desenho Técnico (LID) e Metrologia.

A formação terá 40 horas, com aulas a partir da próxima segunda-feira, dia 11. Os encontros ocorrerão sempre às 19h, na Praça CEU, localizada na Rua Abel Postali, 1.767, no bairro Cidade Nova.

O curso será ministrado pelo professor Marcionei de Oliveira para uma turma de até 40 alunos. As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp (54) 99120-6306.

Além do certificado de conclusão, os participantes receberão um benefício no valor de R$ 150, lanches durante as aulas e uma camiseta do curso.

A formação é ofertada pela prefeitura de Caxias do Sul, Central Única das Favelas e Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado do Rio Grande do Sul.



