Cuidados com a saúde e bem-estar pautam evento que foca na longevidade em Caxias do Sul

Caxias do Sul recebe, no próximo dia 16, a primeira edição do Longevidade 360º - Viva em Movimento. O evento será das 8h ao meio-dia no Hotel Intercity. Os ingressos, ao custo inicial de R$ 166, podem ser adquiridos no site da Eleven Tickets.

O encontro vai tratar sobre envelhecimento, falando sobre saúde, prevenção, cuidados e bem-estar. Tudo isso com um formato multidisciplinar, abordando temas como terapia celular, medicina do estilo de vida, saúde da pele na menopausa, diversidade geracional, conexões sociais, andropausa, além de sexualidade e idade hormonal.

— O Rio Grande do Sul é o estado com maior número de pessoas idosas no Brasil, tivemos um aumento significativo da população 60+ recentemente, e é uma tendência que falemos sobre isso, sobre longevidade — afirma Ana Cláudia Didolich, organizadora do Longevidade 360º.

Entre os palestrantes confirmados está o cardiologista Márcio de Vargas Salbego, que vai abordar o tema Medicina do estilo de vida, uma especialidade amplamente abordada fora do Brasil e que estuda o hábito das pessoas. Ele vai falar sobre sono, movimento, o ambiente em que as pessoas vivem e a alimentação, fazendo conexões sobre como isso impacta na longevidade, com foco na prevenção de doenças.

Segundo explica o médico, alguns dos fatores que podem contribuir para a longevidade são os cuidados com o sono e evitar estresse:

— Muitas vezes passamos anos doentes sem termos consciência disso, e tem algumas coisas que podemos fazer, como melhorar o sono. Vivemos em uma sociedade muito competitiva, estressante, e precisamos de energia. Se tu acordas com uma energia ruim, o teu dia todo estará comprometido.

Outro ponto abordado pelo cardiologista é o que ele descreve como retomar a "alimentação dos avós", priorizando alimentos mais naturais, como saladas, feijão e carne, por exemplo, evitando os processados.

— A nossa dieta foi sendo processada. Ao invés de alimentos da terra, (se tornaram) alimentos produzidos em indústrias, como biscoitos, bolachas, embutidos, sobremesas, e isso é uma dieta que causa mal ao ser humano. É até saborosa, mas tem um dano que tu vais ver a longo prazo, bem como o abuso do álcool, cigarro. São todas questões que determinam a nossa saúde — alerta.

Cada vez mais trabalhando na frente de telas, como celulares, computadores ou até mesmo operando máquinas sentados, as pessoas têm deixado de se movimentar. Assim, Salbego afirma que é fundamental que uma das intervenções na vida seja a prática de atividades físicas.

— Em comparação aos nossos ancestrais, os nossos trabalhos são sedentários. A maioria dos seres humanos trabalha sentada, operando celular, computador ou outro tipo de máquina. Trabalhar sentado virou uma doença porque, com o envelhecimento, o nosso cérebro vai atrofiando, nossa musculatura vai atrofiando, e vamos acumulando gordura. Precisamos estar em movimento, o movimento melhora a oxigenação do cérebro.

Outros palestrantes confirmados são o neurocirurgião e reitor da Universidade de Caxias do Sul (UCS), Asdrubal Falavigna, a dermatologista Grasiela Monteiro, o urologista e andrologista Fábio Pasqualotto, e as ginecologistas Eleonora Pasqualotto e Fernanda Grossi. Cleciane Simsen, CEO da Associação Cultural e Científica Virvi Ramos, e Artia Bergmann, ex-secretária estadual da Saúde, também subirão ao palco. O encerramento, marcado para o meio-dia, será com palestra da jornalista Tânia Carvalho, que levará reflexões sobre os desafios e as percepções em torno do envelhecimento na sociedade atual.

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