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No dia 16
Notícia

Cuidados com a saúde e bem-estar pautam evento que foca na longevidade em Caxias do Sul

Encontro será no dia 16, no Hotel Intercity. O médico cardiologista Márcio de Vargas Salbego será um dos palestrantes, e vai abordar a medicina do estilo de vida

Marcos Cardoso

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