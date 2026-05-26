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Correios abre edital para selecionar pontos de coleta em Bento Gonçalves e Farroupilha

Papelarias, minimercados, farmácias, lojas de conveniência e outros estabelecimentos do varejo que atendam aos requisitos podem ser credenciados

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RBS CONTEÚDO PARA MARCAS