Correios abre edital para selecionar pontos de coleta em Bento Gonçalves e Farroupilha

Os comerciantes podem optar pela modalidade exclusiva de parceria. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Os Correios estão com edital aberto para credenciamento de empresas interessadas em se tornarem parceiras da estatal na entrega e recebimento de encomendas. Papelarias, minimercados, farmácias, lojas de conveniência e outros estabelecimentos do varejo que atendam aos requisitos podem ser credenciados para se tornarem Ponto de Coleta dos Correios. Na Serra, as oportunidades são para as cidades de Bento Gonçalves e Farroupilha.

Na inscrição, os comerciantes podem optar pela modalidade exclusiva de parceria, com remuneração maior, ou pela modalidade não exclusiva, que permite atuar com outros operadores logísticos sem abrir mão da força da marca Correios.

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Para participar do processo, as empresas devem formalizar seu interesse no site dos Correios. Todas as regras da parceria estão descritas no edital e as principais informações também estão disponíveis no site dos Correios.

Também há vagas para outras cidades gaúchas, como Alvorada, Bagé, Cachoeira do Sul, Cachoeirinha, Camaquã, Campo Bom, Canoas, Capão da Canoa, Carazinho, Cruz Alta, Erechim, Gravataí, Guaíba, Ijuí, Lajeado, Montenegro, Novo Hamburgo, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santo Ângelo, São Gabriel, São Leopoldo, Sapiranga, Sapucaia do Sul, Taquara, Uruguaiana e Viamão.

De acordo com os Correios, os Pontos de Coletas têm como objetivo facilitar a rotina dos clientes, que podem optar por retirar encomendas mais perto de casa ou do trabalho ao fazerem compras pela internet. O modelo também permite que empreendedores aproveitem a estrutura já existente para renda extra.

Como funciona?

Ao realizar uma compra pela internet, o consumidor pode optar por retirar a encomenda em uma agência dos Correios ou em um Ponto de Coleta mais próximo. Para isso, em vez de informar o CEP da sua residência no endereço de entrega, basta informar o CEP do "Clique e Retire" correspondente ao local em que prefere buscar a encomenda.