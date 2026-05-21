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Construção da nova ponte da BR-470, entre Nova Prata e André da Rocha, começa na segunda-feira

Travessia sobre o Rio da Prata será mais robusta que a atual, que permite tráfego em um sentido por vez e tem restrições de peso

Luca Roth

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