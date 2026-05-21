Construção da nova ponte da BR-470, entre Nova Prata e André da Rocha, começa na segunda-feira

Contrato e a ordem de serviço da obra foram assinados pelo Dnit na quarta-feira. Dnit / Divulgação

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) projeta para a próxima segunda-feira (25) o início da construção da nova ponte sobre o Rio da Prata, na BR-470, entre Nova Prata e André da Rocha, na Serra. O contrato e a ordem de serviço da obra foram assinados na tarde de quarta-feira (20).

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Localizada no km 141 da rodovia, a travessia em concreto sustentada por pilares terá 130 metros de extensão, 12,8 metros de largura e altura projetada para suportar as cheias do rio.

Ela ficará a aproximadamente 100 metros de distância da atual ponte de madeira e aço sobre alvenaria de pedras, que permite o tráfego em apenas um sentido por vez e tem restrições de peso.