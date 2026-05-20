Empresa do Consórcio Luz Caxias do Sul atrasa serviço e é multada pela prefeitura em mais R$ 700 mil 

Apesar das trocas das lâmpadas comuns para LED já estarem em 90%, um dos principais itens, o sistema de telegestão, sequer foi instalado. Porthus Junior / Agencia RBS

A PPP da Iluminação Pública em Caxias do Sul não está evoluindo como o esperado após a prefeitura precisar multar a concessionária em R$ 756 mil por não cumprimento do contrato. Apesar das trocas das lâmpadas comuns para LED já estarem em 90%, um dos principais itens, o sistema de telegestão, sequer foi instalado.

A empresa justificou o atraso das entregas, como das trocas das lâmpadas que deveriam ter finalizado em fevereiro, por "dificuldades financeiras e falta de mão de obra". Com isso, a administração optou pela multa e agora a concessionária tem o prazo de cinco meses, contados a partir de abril (data-base da penalização), para regularizar as demandas. Caso contrário, ela pode ser penalizada novamente.

Pelo contrato, a concessionária receberia o total de R$ 619.567,82 mensais pelos serviços. No entanto, o valor, definido no processo licitatório, somente será atingido quando todo o parque estiver modernizado.

Os serviços de trocas de luminárias queimadas seguem em andamento. Atualmente, há 10 equipes de trabalho na operação, quatro diurnas e seis noturnas. (Veja abaixo como solicitar a troca).

O que está atrasado

O sistema de telegestão, que ainda não foi instalado, é importante para facilitar o trabalho das equipes, que poderão verificar de forma remota, direto no sistema, quando ocorre uma falha, como lâmpada queimada, por exemplo, gerando instantaneamente uma ordem de serviço para a concessionária fazer o reparo.

Referente às trocas de lâmpadas comuns para LED, o índice atual é de aproximadamente 45,3 mil dos 50,4 mil pontos. A medida é feita por questões de eficiência e economia.

Além disso, as iluminações cênicas nos prédios públicos ainda não foram concluídas. Segundo a assessoria da secretaria de Gestão Urbana, há projetos que ainda necessitam de aprovação, como o do Museu Municipal e do Arquivo Histórico João Spadari Adami. Porém, estão em andamento os ajustes na Casa de Pedra, Centro de Cultura Ordovás, pórticos de Ana Rech e de Santa Lúcia do Piaí, além da Estação Cidadania – Cultura (também conhecida como Praça CEU, no bairro Cidade Nova).

O Consórcio Luz de Caxias do Sul SA é formado pela Enel X, linha de negócios do Grupo Enel dedicada a serviços avançados de energia com foco na transição energética, em conjunto com a empresa Selt Engenharia. O contrato com o município prevê a implantação de lâmpadas em LED nos cerca de 50 mil pontos do município e a manutenção do sistema por 24 anos.

Como pedir a troca

O serviço para a troca de lâmpadas queimadas deve ser solicitado diretamente pelos canais do Consórcio Luz de Caxias do Sul. Confira abaixo: