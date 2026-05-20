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PPP da Iluminação Pública
Notícia

Empresa do Consórcio Luz Caxias do Sul atrasa serviço e é multada pela prefeitura em mais R$ 700 mil 

Empresa alega dificuldades financeiras e de mão de obra. Concessionária não instalou sistema de telegestão e atrasou a troca de lâmpadas

Renata Oliveira Silva

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