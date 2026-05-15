Conselho de Técnicos Industriais terá escritório regional em Caxias do Sul; entenda para que serve

Oito anos após ser fundado, o Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Sul (CRT-RS) vai ter o primeiro espaço de representação fora de Porto Alegre. A representação na Serra confirmou neste mês de maio a locação de uma sala no Centro de Caxias, onde será instalada a sede administrativa da entidade.

O CRT-RS é uma organização nova, criada em 2018 como um desmembramento do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS (Crea-RS), separando a representação entre técnicos e profissionais de nível superior. A partir dessa iniciativa, a entidade iniciou as ações de fiscalização, orientação e disciplina do exercício da atividade, a fim de que seja executada por pessoal qualificado e habilitado.

De acordo com o conselheiro regional da Serra, Azildo Bristot, a futura sede ficará na Rua Sinimbu, número 1.878, sala 305, no Centro de Caxias. No local, além da estrutura administrativa, será implantado um auditório. O objetivo é oferecer os serviços de representação com mais comodidade, o que deve incentivar a categoria a se filiar ao conselho. Atualmente, dos 5 mil técnicos industriais que atuam na região, cerca de 1,1 mil estão ligados à entidade.

Ele projeta que as obras da nova sede devem ficar prontas em cerca de 90 dias, e a inauguração deve ocorrer logo na sequência. Azildo também aponta que a criação do escritório vai reforçar o reconhecimento da categoria perante a sociedade, o que é importante para os técnicos e para a economia da Serra, já que, segundo ele, a presença desses profissionais é fundamental para o bom funcionamento das empresas locais.

— Este profissional é um responsável técnico com custo muito mais barato do que um engenheiro, e que tem todas as capacidades, dentro dos limites que prevê a lei, inclusive com o conhecimento do chão de fábrica. Um bom exemplo é na parte de energia elétrica, onde demandas dentro da potência de até 800 kVA, o que abrange 95% das empresas da região, podem ser atendidas por técnicos em eletrotécnica, eletrônica ou eletromecânica — exemplifica Azildo.