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Incêndio na igreja de Flores da Cunha
Notícia

"Conseguimos determinar o foco e a dinâmica do fogo, mas a causa teremos que trabalhar para descobrir", diz coordenador da perícia

Técnicos apontam indícios de que o fogo teria começado na parte superior da estrutura, onde o revestimento de madeira pode ter contribuído para a propagação das chamas. As causas ainda não foram determinadas. Um laudo detalhado será encaminhado à Polícia Civil em até 30 dias

Tamires Piccoli

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