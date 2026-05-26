"Conseguimos determinar o foco e a dinâmica do fogo, mas a causa teremos que trabalhar para descobrir", diz coordenador da perícia

Equipe do do Instituto Geral de Perícias esteve na Igreja Matriz Nossa Senhora de Lourdes na manhã da terça-feira (26). Porthus Junior / Agencia RBS

O fogo que tomou conta e destruiu a Igreja Nossa Senhora de Lourdes, em Flores da Cunha, teria iniciado no forro. É o que indica a avaliação preliminar do Instituto Geral de Perícias (IGP). Uma equipe de técnicos de Caxias do Sul esteve em Flores da Cunha, na manhã desta terça-feira (26), avaliando o espaço.

Diferentemente das suspeitas iniciais, de que um curto circuito poderia ter iniciado o fogo, os peritos do IGP alegaram não haver vestígios de que ocorreu falha ou pane na rede elétrica.

— Conseguimos determinar o foco e a dinâmica do fogo, mas a causa teremos que trabalhar para descobrir. Fizemos um levantamento preliminar dos vestígios dessa ocorrência. Temos registros fotográficos e com drone, que vão nos ajudar a entender como iniciou esse evento, bem como a propagação, até chegar nos danos vistos hoje (terça-feira, dia 26) — explica o coordenador do IGP, Airton Kraemer.

Imagens internas da igreja foram solicitadas. Além disso, o IGP está considerando na avaliação o fato de que o telhado do espaço estava sendo reformado.

Igreja permanece interditada

Em relação à parte interna, Kraemer indica que não há danos estruturais relevantes. A percepção inicial dos técnicos é de que as paredes estruturais permanecem preservadas. O maior dano, contudo, foi causado às partes revestidas ou compostas de madeira.

Apesar disso, a igreja permanecerá interditada por determinação do Corpo de Bombeiros Militar. Segundo o capitão Pedro Henrique Sanhudo a interdição será mantida até que um responsável técnico da igreja apresente laudo que ateste a segurança estrutural.

— Folhas de zinco que estavam no telhado estão caindo. Tem tijolos se soltando das paredes e notamos pequenas fissuras. A alta temperatura registrada dentro da igreja, provocada pelo fogo, pode ter mexido no material interno, como a madeira, fazendo com que ela expanda, tornando a estrutura mais instável.