Confira as empresas de Caxias do Sul selecionadas para programa de inovação sustentável do governo do RS

Dois empreendimentos caxienses foram selecionados para o novo programa do governo do Rio Grande do Sul que tem como foco fortalecer negócios que contribuam para a reconstrução econômica, a recuperação ambiental, o aumento da resiliência climática e o desenvolvimento sustentável do RS. São as empresas Dillon Biotecnologia e Supernova.

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Ao todo, foram selecionados 30 negócios, sendo 28 deles gaúchos e outros dois de Santa Catarina e Bahia. Agora, eles participarão de uma trilha formativa com duração de seis meses, entre maio e outubro. A preparação combinará workshops coletivos e mentorias individuais.

Ao final do programa, cada negócio deverá apresentar um projeto de captação de recursos estruturado, que poderá ser enviado, de forma opcional, para a análise de crédito do Banrisul para acesso à linha Inovacred da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), operacionalizada pelo banco.

As empresas selecionadas passaram por avaliação técnica e entrevistas e uma banca composta por representantes das organizações correalizadoras realizou a seleção final, avaliando critérios como aderência temática, relevância do impacto socioambiental, grau de inovação, diversidade na liderança e maturidade para acesso a capital.