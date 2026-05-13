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Concessionária alega que volume de veículos não justifica construção de viaduto solicitado por prefeitura em Monte Bérico, em Caxias

Concessionária alega que levantamentos de tráfego foram realizados em 2024 e apontam que a rótula alongada irá atender a demanda pelos próximos 20 anos

Pedro Zanrosso

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