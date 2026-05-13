Concessionária alega que volume de veículos não justifica construção de viaduto solicitado por prefeitura em Monte Bérico, em Caxias

Volume de veículos não justifica a construção de viaduto solicitado por prefeitura em Monte Bérico, em Caxias. Engefoto/CSG/divulgação / Reprodução

Apesar dos moradores da prefeitura de Caxias do Sul solicitarem a construção de um viaduto, em substituição à rótula alongada, que está projetada no contrato estabelecido com a concessionária da rodovia, o novo acesso a Monte Bérico será feito por meio de uma rotatória alongada.

O trecho faz parte da duplicação do contorno norte da RS-122 e é o volume de veículos que justifica a escolha da Concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG).

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Nesta terça-feira (12), o prefeito Adiló Didomenico encaminhou um ofício ao governador Eduardo Leite pedindo que o Estado avalie a construção de um viaduto no local. O investimento, na visão do Executivo, seria definitivo considerando o crescimento da região com novas empresas e loteamentos.

Em nota, a CSG diz que a solução segue o contrato da concessão, que foi validado pelo poder concedente. Estudos técnicos e projeções de tráfego, segundo a CSG, indicam que a rótula alongada atenderá adequadamente à demanda pelos próximos 20 anos. O ponto contará com quatro faixas sendo uma exclusiva para acesso à rótula, duas de circulação da rodovia e uma destinada a saída e retorno. Para entrar na rotária, portanto, será preciso trocar de faixa.

No comunicado, a CSG diz que "Levantamentos realizados pela empresa desde 2024 apontaram que o volume de veículos e a viabilidade econômico-financeira não justificam a construção de um viaduto". Ainda reitera que "a instalação de semáforos não é compatível com a dinâmica operacional prevista, o projeto também prevê passarela para pedestres e foi concebido para organizar os fluxos, reduzir conflitos e evitar interrupções no trânsito".