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Com simulação de deslizamento, oito mortes e socorro aéreo, Defesa Civil faz exercício inédito de resgate em Bento Gonçalves

Um posto de comando foi instalado na Praça CEU, no bairro Zatt, de onde saiu o resgate e atendimento simulado de vítimas que estariam soterradas 

Pedro Zanrosso

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