Com louvores e pregações, Entardecer na Serra lota estacionamento dos Pavilhões da Festa da Uva, em Caxias

Entardecer na Serra é inspirado em encontros ao ar livre realizados em cidades do litoral de Santa Catarina. Cauê Leseux / Divulgação

A primeira edição do Entardecer na Serra lotou parte do estacionamento do parque de eventos da Festa da Uva, em Caxias do Sul, no sábado (30). O evento teve quatro horas de programação, entre louvores, apresentações musicais e pregações executados por evangelistas.

A iniciativa foi construída por cerca de 100 voluntários, incluindo o grupo Legendários. Um dos organizadores, Alex Xavier, descreve que, no auge do encontro, a estimativa é que aproximadamente 20 mil fiéis estavam presentes.

— As pessoas disseram que Caxias estava carente de um evento como esse. Relataram que foi uma bênção e que proporcionou momentos de cura — afirma ele, que dividiu a organização com Lucas Viana.

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O Entardecer na Serra é inspirado em encontros ao ar livre realizados em cidades do litoral de Santa Catarina. O objetivo é proporcionar um ambiente familiar em torno de mensagens de adoração, reflexão espiritual e união, na companhia do pôr do sol.

A programação reuniu nomes como do violinista, professor e educador musical Jackie dos Passos, da pastora Mirian Santtus e banda, do pastor Guilherme Guidelli (Igreja Videira), do pastor Josias Goulart (Igreja Poiema), e da mentora Lisiane Viana.

Xavier acrescenta que o encontro foi aberto para devotos de todas as crenças, que estão buscando a Deus. Segundo ele, novas edições estão nos planos:

— A ideia é fazer outros eventos não só em Caxias, mas, talvez, em alguma cidade vizinha também.

O pastor Arno Quevedo, que é responsável pela Noite Gospel, em Caxias, avalia que o Entardecer na Serra "entra para a história", atingindo um engajamento relevante.