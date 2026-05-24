Com celebrações e cortejos, Romaria de Caravaggio reúne milhares em Canela

Tradicional celebração religiosa chega à 66ª edição na Região das Hortênsias Diego Santos/Estrategiacom / Divulgação

Milhares de fiéis já percorreram, desde sábado, o trajeto entre a Catedral de Pedra e o Santuário de Caravaggio, em Canela, durante a 66ª Romaria e Festa em Honra a Nossa Senhora de Caravaggio. A programação, que segue até terça-feira, reuniu romeiros de diferentes regiões do Estado em momentos de oração, devoção e reencontros.

No sábado (23), a Jornada Diocesana da Juventude reuniu centenas de jovens de cerca de 50 paróquias da região. Já neste domingo (24), a tradicional Romaria Motorizada levou milhares de devotos ao Santuário em carros, motos, caminhões, bicicletas e também a pé. Conforme a Polícia Rodoviária, cerca de 4,5 mil veículos participaram do cortejo.

Chegada ao Santuário emocionou os fiéis que encararam a manhã fria para demonstrar sua fé Diego Santos/Estrategiacom / Divulgação

Um dos momentos mais emocionantes ocorreu na chegada ao Santuário, quando a imagem peregrina de Nossa Senhora de Caravaggio foi conduzida por integrantes do Corpo de Bombeiros, escoteiros e agentes de trânsito, acompanhados pela Banda de Percussão da Escola Bertholdo Opptiz. A recepção foi marcada por aplausos e emoção entre os fiéis.