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Com celebrações e cortejos, Romaria de Caravaggio reúne milhares em Canela

Cerca de 4,5 mil veículos participaram da Romaria Motorizada, na manhã deste domingo; evento principal acontece na terça-feira, com romaria a pé

Andrei Andrade

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