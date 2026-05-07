Com baixo índice entre crianças, Caxias terá vacinação contra a gripe em escolas de Educação Infantil

Doses da vacina da gripe. Alessandra Hoppen / Agencia RBS

Por conta do baixo índice de vacinação contra a gripe entre crianças, o município prepara uma nova ação. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Caxias do Sul, equipes da pasta passam a visitar escolas de Educação Infantil da rede municipal para imunizar estudantes, entre quatro e cinco anos de idade, a partir da semana que vem. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (7).

Os alunos da Educação Infantil estão no grupo prioritário das crianças entre seis meses e menores de seis anos. Conforme o painel do Ministério da Saúde, apenas 4.428 de 27.715 foram imunizados contra influenza até esta quinta, o que representa quase 16% do grupo.

Leia Mais Com ameaça de nova interdição, prefeitura de Caxias faz ações emergenciais no Aeroporto Hugo Cantergiani

O comunicado lembra que pais e responsáveis receberão uma autorização da Secretaria Municipal de Educação (Smed). Conforme a assessoria da Smed, elas devem ser encaminhadas pelas escolas nos próximos dias. Os pais e responsáveis precisam assinar para que a criança receba o imunizante.

Conforme a comunicação da pasta, a iniciativa deve começar em seis escolas. A ação também é voltada para os professores.

— Estaremos diariamente nas escolas vacinando este público que é tão importante para este momento da campanha da influenza. Reforço a importância de os pais autorizarem essa vacinação. Eles receberão através da Secretaria Municipal da Educação uma autorização para trazerem na escola junto com a caderneta do filho. É um ambiente seguro, as equipes da atenção primária estarão presentes fazendo toda a orientação com os professores. Então, reforço essa importância, a gente precisa atingir esse público bem expressivo e importante para a prevenção — explicou a diretora da atenção primária, Ediléia Sganzerla.

Idosos, crianças e gestantes passam de 30% de vacinação

A campanha de vacinação começou em 28 de março. Desde então, das 123.163 que fazem parte dos grupos prioritários de crianças, idosos acima de 60 anos e gestantes, 38.911 pessoas receberam doses da vacina, o que representa 31,59% de imunização contra a gripe. Os dados também são do painel do Ministério da Saúde.

Já da população em geral, segundo o painel, 56.484 haviam 0se vacinado até esta quinta. Dessas, apenas 6.188 estão no grupo dos não prioritários.

Vacinação nos grupos prioritários

Idosos acima de 60 anos : 33.540 vacinados de 91.843

: 33.540 vacinados de 91.843 Crianças de 6 meses a menores de 6 anos : 4.428 vacinadas de 27.715

: 4.428 vacinadas de 27.715 Gestantes: 943 vacinadas de 3.605

Ou seja, das cerca de 190 mil pessoas que fazem parte do público-alvo para vacinação contra gripe, 50.296 se vacinaram até agora. Um índice de cerca de 26%.

Dentro do público-alvo, além das crianças, idosos e gestantes, estão puérperas, profissionais da saúde pública e privada, portadores de doenças crônicas não transmissíveis (como asma grave, diabetes, hipertensão e imunossuprimidos), professores do ensino básico e superior, população indígena, quilombolas, ribeirinhos, forças de segurança e salvamento, profissionais de segurança, Forças Armadas, população em vulnerabilidade social, pessoas com deficiência e/ou no espectro autista, caminhoneiros, profissionais do transporte coletivo/intermunicipal e trabalhadores portuários.

Novas doses são enviadas pelo Estado

Nesta quinta, o Estado anunciou o envio de mais 404 mil doses da vacina contra gripe para os municípios gaúchos. Conforme tabela da Secretaria Estadual de Saúde (SES), Caxias deve receber mais 15.140 doses na nova remessa.

Com isso, o número total de doses recebidas pela cidade até o momento é de 80.220. Conforme o SES, até o fim de maio existe a expectativa do Estado receber 5,2 milhões de vacina do Ministério da Saúde. As doses são distribuídas para todas as cidades gaúchas.

Como se vacinar em Caxias do Sul

Cinco unidades básicas de saúde (UBSs) estão com horários ampliados até 19h: Cinquentenário, Cruzeiro, Desvio Rizzo, Eldorado e Esplanada. Além da vacina contra influenza, a população pode colocar o calendário vacinal em dia.

A Campanha da Vacinação também segue à disposição da comunidade nas 48 UBSs de Caxias.