Geral

Saúde
Notícia

Com baixo índice entre crianças, Caxias terá vacinação contra a gripe em escolas de Educação Infantil

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), ação voltada ao público entre quatro e cinco anos deve iniciar na próxima semana na rede escolar municipal. Pais receberão autorização para que estudantes possam se imunizar contra a gripe

Bruno Tomé

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS