Com a chegada do frio, Caxias mantém vagas em casas de acolhimento para população de rua e prevê ampliação se demanda crescer

Abordagens são coordenadas pelo Serviço Especializado de Abordagem Social, vinculado ao Centro Pop Rua. Ícaro de Campos / Prefeitura de Caxias do Sul / Divulgação

Com a chegada das primeiras ondas de frio intenso no Rio Grande do Sul, a prefeitura de Caxias do Sul reforçou as ações de atendimento à população em situação de rua para enfrentar a queda nas temperaturas. A rede socioassistencial do município atua com monitoramento diário, equipes de abordagem nas ruas e três estruturas de acolhimento que, segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Smasc), têm capacidade para atender a demanda atual e até um possível aumento nos próximos dias.

O trabalho é coordenado pelo Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas), vinculado ao Centro Pop Rua. Duas equipes compostas por assistentes sociais e psicólogos percorrem diariamente pontos da cidade onde pessoas em situação de vulnerabilidade costumam permanecer. O atendimento ocorre das 18h às 22h e, durante a madrugada, um sistema de sobreaviso pode ser acionado em situações emergenciais (confira os telefones abaixo).

De acordo com o secretário municipal de Assistência Social e Cidadania, Mauro Trojan, mesmo com a queda nas temperaturas, a procura por acolhimento segue dentro da normalidade.

— A demanda, por incrível que pareça, mesmo com esta semana de frio, está normal. Temos 50 vagas em cada uma das casas e elas não estão totalmente ocupadas. Hoje conseguimos atender o público de Caxias e também pessoas que chegam de outros municípios — afirma.

Atualmente, a cidade mantém três serviços de acolhimento: Casa São Francisco, Casa Bom Samaritano (em parceria com a Associação Mão Amiga) e Programa de Apoio à Saída das Ruas (PAS Rua), com 50 vagas em cada unidade. Segundo Trojan, o município já se organiza para ampliar a capacidade caso seja necessário.

— Já conversamos com a Fundação Caxias e, se houver necessidade, temos um planejamento para utilizar o espaço onde funcionava a Casa Carlos Miguel, com colchões e alimentação, para atender quem precisar de abrigo durante a noite — explica.

Além de alimentação e local para dormir, parte das estruturas oferece atividades voltadas à reinserção social. Na Casa São Francisco e no PAS Rua, por exemplo, os acolhidos podem permanecer durante o dia e participar de atividades como cuidados com hortas comunitárias.

— Eles chegam, podem tomar banho, recebem alimentação e participam de atividades. A gente busca iniciar um processo de ressocialização já dentro da casa. Eles podem permanecer por até 90 dias — destaca o secretário.

Já a Casa Bom Samaritano funciona em um modelo diferente. O espaço atende principalmente pessoas que trabalham durante o dia, mas não possuem moradia.

— Eles chegam no fim da tarde, jantam, dormem no local e saem pela manhã para trabalhar. Muitos têm emprego, mas não têm onde morar — explica.

Segundo o secretário, as equipes realizam entre 10 e 15 abordagens diariamente. No entanto, nem sempre o acolhimento é aceito.

— Algumas pessoas aceitam ir para as casas, outras não. Existe um regulamento. Não é permitido consumir álcool ou drogas nos espaços e, muitas vezes, isso faz com que optem por permanecer na rua. E nós não podemos obrigar ninguém a ser acolhido — afirma Trojan.

Ações voltadas à saída das ruas

Durante as abordagens, as equipes também identificam a origem das pessoas atendidas. Conforme a secretaria, Caxias do Sul recebe frequentemente pessoas vindas de cidades da Serra e de outras regiões do Estado. Quando há interesse em retornar ao município de origem, a assistência social faz a articulação necessária.

— Quando a pessoa quer voltar para sua cidade, fazemos contato com a assistência social do município de origem, organizamos o retorno e acompanhamos esse processo — diz.

Além do acolhimento emergencial, a prefeitura desenvolve ações voltadas à saída definitiva das ruas. Um comitê reúne diferentes áreas do poder público, como assistência social, saúde, habitação e comunidades terapêuticas, para construir estratégias de reinserção social.

— O objetivo não é simplesmente acolher. Queremos ressocializar, ajudar essas pessoas a vencerem questões como álcool e drogas, reinseri-las no mercado de trabalho e mostrar que elas podem ter uma vida digna — ressalta Trojan.

Segundo o secretário, o município também tem sido procurado por órgãos estaduais e federais interessados em conhecer o modelo desenvolvido em Caxias do Sul.

— Temos recebido visitas e acompanhamentos porque o nosso sistema de acolhimento, abordagem e atendimento se tornou referência. Estamos preocupados não apenas em atender essa população, mas em ajudá-la a sair dessa condição — afirma.

A orientação da prefeitura é que moradores acionem as equipes de abordagem social ao encontrarem pessoas em situação de rua expostas ao frio intenso. Os contatos podem ser feitos pelos telefones (54) 98403-8864 e (54) 98404-9921.

Endereços das casas de acolhimento