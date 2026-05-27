Geral

Assistência
Notícia

Com a chegada do frio, Caxias mantém vagas em casas de acolhimento para população de rua e prevê ampliação se demanda crescer

Equipes percorrem diariamente diferentes regiões da cidade e fazem encaminhamentos conforme cada situação encontrada

Pablo Ribeiro

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS