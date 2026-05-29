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Com a cara do inverno, junho terá chuva acima da média, umidade alta e temperaturas baixas na Serra

Nova estação começará oficialmente às 5h25min do dia 21. A precipitação poderá ser de até 200 milímetros em municípios próximos a Santa Catarina, como Vacaria e Bom Jesus

Marcos Cardoso

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