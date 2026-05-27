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Com 38% do público-alvo imunizado contra a gripe, prefeitura realiza terceira edição do Vacina Caxias neste sábado 

Mutirão de vacinação ocorre na Praça Dante Alighieri e em sete UBSs

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