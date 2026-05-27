Com 38% do público-alvo imunizado contra a gripe, prefeitura realiza terceira edição do Vacina Caxias neste sábado 

Por hora, vacinas da gripe são destinadas apenas ao grupo prioritário. Gisele Nozari / Divulgação

Uma nova edição do mutirão de vacinação ocorre neste sábado (30), das 10h às 16h, em Caxias do Sul. A 3ª edição do Vacina Caxias contará com sete Unidades Básicas de Saúde (UBS) abertas, bem como o ônibus da Cruz Vermelha e a unidade móvel do Sesc na Praça Dante Alighieri.

Os atendimentos ocorrem em sete UBSs: Cinquentenário, Cruzeiro, Desvio Rizzo, Eldorado, Esplanada, Reolon e Vila Ipê. Moradores de qualquer bairro da cidade podem se vacinar nessas unidades. Em caso de chuva as ações na praça serão canceladas. Para participar, é preciso apresentar a carteira de vacinação e documento de identificação (CPF).

A campanha oferta cerca de 30 tipos de vacinas, como influenza, febre amarela, tríplice viral, covid-19 e HPV. Neste sábado, o foco é ampliar a imunização contra a influenza (gripe) entre as pessoas que integram o grupo prioritário (confira abaixo a lista).

Conforme dados do Ministério da Saúde, até terça-feira (26) pouco mais de 47 mil doses haviam sido aplicadas em pessoas do público-alvo em Caxias do Sul. O próprio painel indica que esse número corresponde a cobertura de 38%.

Desde que começou a campanha de vacinação contra a gripe, as UBSs Cinquentenário, Cruzeiro, Desvio Rizzo, Eldorado e Esplanada estão recebendo os moradores em horário estendido, justamente para ampliar a imunização. O atendimento nos espaços encerra às 19h.

Grupos prioritários da vacina da Influenza (gripe):