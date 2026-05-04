Com 3,3°C, São José dos Ausentes registra a menor temperatura da Serra nesta segunda; região pode ter até 27°C ao longo da semana

São José dos Ausentes registrou a terceira menor temperatura do RS nesta segunda. Alexandre Pereira / Pousada Montenegro / Divulgação

Assim como na última semana, a segunda feira (4) amanheceu, como já era esperado, gelada no Rio Grande do Sul e com temperaturas abaixo dos 10ºC em muitas cidades do Estado. Com 3,3ºC, São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra, registrou a menor temperatura da Serra, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Conforme a Climatempo, Dom Pedrito, na Campanha, teve a menor temperatura do Estado, com 2,9ºC, seguida por Caçapava do Sul, com 3,3°C. Na Serra, outras duas cidades tiveram os termômetros abaixo dos 10ºC: São Francisco de Paula, com 6,3°C, e Bom Jesus, com 6,9°C.

A previsão para os próximos dias indica uma semana de grande variação térmica na Serra. Ainda nesta segunda-feira, o tempo firme predomina na região, sob influência de uma massa de ar frio. A tarde será mais amena, com máxima de até 22°C em Caxias do Sul. Há chance de pancadas fracas e isoladas de chuva ao longo do dia.

Na terça-feira (5), a presença de uma área de baixa pressão no norte da Argentina favorece o aumento de nuvens e a possibilidade de chuva fraca e isolada na Serra, embora o tempo firme ainda predomine. As temperaturas entram em elevação, com mínima de 16°C e máxima de 26°C em Caxias do Sul.

A quarta-feira (6) deve ser o dia mais quente na região serrana. Mesmo com instabilidades atuando em outras áreas do Estado, a Serra terá predomínio de tempo firme, com sol entre poucas nuvens e temperaturas agradáveis. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 16°C e 27°C.

Na quinta-feira (7), uma nova frente fria associada a um ciclone extratropical provoca chuva forte e temporais em parte do Rio Grande do Sul, especialmente no sul e na metade oeste. Na Serra, no entanto, o tempo segue mais estável, com maior nebulosidade e temperaturas mais amenas, variando entre 17°C e 25°C em Caxias do Sul.

Já na sexta-feira (8), o tempo muda novamente na região. A chuva retorna ao longo do dia, com períodos de sol pela manhã e instabilidade à tarde. À noite, o tempo volta a ficar seco. Em Caxias do Sul, a mínima será de 12°C e a máxima de 23°C.