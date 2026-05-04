Geral

Bota casaco, tira casaco
Notícia

Com 3,3°C, São José dos Ausentes registra a menor temperatura da Serra nesta segunda; região pode ter até 27°C ao longo da semana

Condição climática muda e favorece tardes mais quentes na região, segundo a Climatempo

Pablo Ribeiro

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