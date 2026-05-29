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Quase lá!
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Codeca conclui obra no acesso ao bairro Planalto, em Caxias do Sul

Histórico da intervenção é marcado por sucessivas trocas de empresas e contratos rescindidos entre 2023 e 2025, até a Codeca assumir a execução. Trecho ainda precisa passar por sinalização, o que deve ocorrer na próxima semana. Custo total foi de R$ 4,5 milhões 

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS