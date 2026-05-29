Codeca conclui obra no acesso ao bairro Planalto, em Caxias do Sul

Acesso ao bairro irá receber sinalização na próxima semana. Larissa Gomes/Codeca / Divulgação

O novo acesso ao bairro Planalto, na BR-116, em Caxias do Sul, teve as obras concluídas nesta semana. A repavimentação dos últimos trechos foi finalizada na sexta-feira (29) pela Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca).

Na próxima semana, a requalificação do espaço entra em outra fase, com a instalação dos postes para a semaforização. O trabalho será feito pelas equipes da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM).

Também na próxima semana está prevista a instalação da sinalização horizontal, com a divisão das pistas e ordenação do fluxo de veículos. Uma empresa terceirizada foi contratada para realizar o serviço.

A recomendação é que os motoristas que passarem pelo trecho mantenham a atenção, sobretudo até que as obras de sinalização sejam encerradas.

A requalificação da via contou com a instalação de tubos de drenagem nas laterais, tendo 180 metros de extensão em ambos os sentidos. A Codeca também finalizou o muro de contenção na lateral da rodovia, no sentido São Leopoldo - Lourdes e instalou o piso tátil. O valor de custo total é de R$ 4,5 milhões, sendo R$ 3,8 milhões destinados à Codeca.

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Obra aguardada por moradores há anos

A reestruturação do trevo de acesso ao bairro Planalto é uma antiga demanda da comunidade. A primeira tentativa de execução foi em 2023, com previsão de conclusão em 2024, porém o contrato não avançou e foi rescindido.

Em 2024 e no início de 2025, novas empresas assumiram o projeto, mas também não cumpriram os cronogramas, o que levou à paralisação da obra por meses. A retomada efetiva só ocorreu em novembro de 2025, quando a prefeitura transferiu a execução para a Codeca.

A partir disso, o cronograma seguiu impactado por fatores técnicos, como chuvas, presença de rocha e interferências com redes de energia e gás, resultando em sucessivos adiamentos. No fim de 2025, houve a liberação parcial do tráfego no trecho, com uma pista em cada sentido, enquanto os trabalhos continuavam.