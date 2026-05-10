Geral

Frio de renguear cusco
Notícia

Cidades da Serra registram menores temperaturas no amanhecer do Dia das Mães

São José dos Ausentes teve a menor mínima, Bom Jesus, Vacaria e Cambará do Sul também tiveram frio intenso no começo do domingo (10)

Gabriela Alves

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