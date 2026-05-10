Cidades da Serra registram menores temperaturas no amanhecer do Dia das Mães

Frio em São José dos Ausentes. Milena Velho Amaral / Divulgação

O dia das mães começou gelado na Serra. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a menor marca do dia foi registrada em São José dos Ausentes: 2,1ºC, na divulgação de dados das 8h. Em outras cidades dos Campos de Cima da Serra, como Bom Jesus (2,8ºC), Vacaria (3,2ºC) e Cambará do Sul (3,4ºC), o frio também foi intenso ao amanhecer.

O frio deve se manter até a segunda-feira (11) e o amanhecer pode ser ainda mais frio do que no domingo (10). O dia começa com céu claro a parcialmente nublado na maior parte das regiões, favorecendo a formação de geada.

Conforme a Climatempo, na Serra, o amanhecer terá forte sensação de frio e alta chance de geada, especialmente nos pontos mais altos. O sol aparece entre poucas nuvens ao longo do dia, mas as temperaturas seguem baixas, mantendo o clima típico de inverno antecipado.

A tendência é que a atuação da massa de ar frio siga mantendo temperaturas baixas durante a terça-feira (12). Durante a tarde, os termômetros já começam a registrar temperaturas mais altas.