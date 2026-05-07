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Chuva retorna à Serra e fim de semana terá frio intenso; mínima pode chegar a 1ºC no Dia das Mães

Depois de dias de temperaturas elevadas e sensação de veranico, avanço de frente fria provoca mudança brusca no tempo com chuva, vento forte e queda acentuada nas temperaturas na região

Pablo Ribeiro

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