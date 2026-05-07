Chuva retorna à Serra e fim de semana terá frio intenso; mínima pode chegar a 1ºC no Dia das Mães

Com o avanço da massa de ar frio, as temperaturas despencam rapidamente na região serrana. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Enganou-se quem pensou que o veranico de maio iria persistir na Serra. Depois de uma sequência de dias quentes para esta época do ano, a região deve enfrentar uma virada no tempo a partir desta quinta-feira (7), com previsão de chuva, rajadas de vento e uma queda acentuada nas temperaturas ao longo do fim de semana, conforme a Climatempo.

A mudança ocorre por causa do avanço de uma frente fria sobre o Rio Grande do Sul, associada à formação de uma área de baixa pressão. Antes da chegada da instabilidade, a quinta-feira ainda será marcada pelo calor e pela sensação de abafamento na Serra. Em Caxias do Sul, a máxima chega aos 26ºC. Entre a noite de quinta e a madrugada de sexta-feira (8), aumentam as condições para pancadas de chuva e temporais isolados, acompanhados por rajadas fortes de vento.

A sexta-feira (8) será o dia de maior mudança nas condições do tempo. A Serra terá céu encoberto, chuva e vento moderado a forte, principalmente entre a madrugada e a manhã. Com o avanço da massa de ar frio, as temperaturas despencam rapidamente. Em Caxias do Sul, a máxima de 16ºC ocorre ainda pela manhã e, ao longo do dia, os termômetros devem cair até os 6ºC, intensificando a sensação de frio e umidade.

O fim de semana seguirá com temperaturas típicas de inverno na região. No sábado (9), a Serra ainda terá muitas nuvens e possibilidade de chuva fraca ou garoa isolada. O frio ganha força durante a madrugada e à noite. Em Caxias do Sul, a mínima prevista é de 3ºC, com máxima de apenas 14ºC.

Já o domingo (10), Dia das Mães, deve ser o dia mais frio do período. A previsão indica amanhecer gelado, céu parcialmente nublado e possibilidade de nevoeiro isolado nas primeiras horas do dia. Apesar da presença do sol entre nuvens, o frio permanece intenso. Em Caxias do Sul, os termômetros devem variar entre 1ºC e 10ºC. Ao longo da tarde, mesmo com a presença do sol, as temperaturas permanecem amenas.

Segundo a Climatempo, a atuação do ar frio mantém as temperaturas baixas em grande parte do Estado ao longo do domingo, especialmente nas áreas de maior altitude da Serra.

Alertas para tempestade

Na manhã desta quinta-feira (7) entra em vigor um alerta Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com classificação amarela. O comunicado, que indica perigo potencial de tempestade, abrange a Serra, o Litoral Norte e a Região Norte.

Comunicado é válido na área em amarelo do mapa, das 9h às 23h59min de quinta-feira. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Nestas áreas, há possibilidade de queda de granizo e chuva com volume de até 50 milímetros. O risco de alagamentos é considerado baixo, mas a velocidade do vento pode variar entre 40 km/h e 60 km/h. O comunicado é válido até as 23h59min do mesmo dia.

Além do Rio Grande do Sul, o alerta também abrange quase todo o território de Santa Catarina e o oeste do Paraná.

Conforme o Centro de Monitoramento da Defesa Civil Estadual (CMDEC), na madrugada e manhã de sexta-feira (8), mantém-se a condição para temporais isolados com chuva moderada a pontualmente forte e rajadas de vento entre 70 km/h e 90 km/h na Serra, Nordeste, Noroeste, Norte, Centro, Vales, Região Metropolitana, Costa Doce, Sul, Litoral Médio e Norte. O mar deve permanecer agitado. Os acumulados variam entre 10 mm/dia e 45 mm/dia.