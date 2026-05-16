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Chuva no domingo e queda nas temperaturas a partir de segunda: saiba como serão os próximos dias na Serra

Instabilidade do final de semana seguirá até segunda-feira, quando as temperaturas devem voltar a cair na região. Mínima será de 3ºC na terça-feira em Caxias do Sul

Marcos Cardoso

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