Chuva no domingo e queda nas temperaturas a partir de segunda: saiba como serão os próximos dias na Serra

Frio chega mais forte na segunda. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

O sol e a possibilidade de temperaturas beirando os 20ºC neste sábado (16) na Serra não devem durar muito. Isso porque, de acordo com a Climatempo, o domingo (17) será de tempo instável e céu encoberto na maior parte do dia, com previsão de chuva frequente, com momentos de intensidade moderada e possibilidade de trovoadas isoladas.

No domingo, o frio úmido deve ganhar força ao longo do dia, mantendo sensação térmica baixa, especialmente nas áreas de maior altitude. As temperaturas devem variar entre 10ºC e 14ºC em Caxias do Sul, e podem chegar aos 17ºC em São José dos Ausentes. Para Gramado, a mínima será de 11ºC.

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Segundo a Climatempo, a segunda-feira (18) será marcada pelo avanço mais intenso de uma massa de ar polar sobre o Rio Grande do Sul, enquanto o ciclone extratropical associado ao sistema frontal se afasta gradualmente para o oceano, mas ainda mantém circulação de umidade sobre o estado, principalmente nas regiões mais ao norte e próximas do litoral.

Dessa forma, a segunda-feira deve ter nebulosidade e chance de chuva fraca ou garoa isolada entre a madrugada e a manhã. No decorrer do dia, o tempo melhora gradualmente, mas o frio aumenta e a sensação permanece bastante úmida e gelada, especialmente nas áreas elevadas. A mínima para Caxias do Sul será de 5ºC, enquanto em Gramado ficará nos 6ºC e São José dos Ausentes 7ºC.