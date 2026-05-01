Cerca de 6 mil motociclistas celebram 48 anos da primeira pré-romaria ao Santuário de Caravaggio, em Farroupilha. Pedro Zanrosso / agencia RBS

A primeira de um total de quatro pré-romarias agendadas para o feriadão levou cerca de seis mil motociclistas ao Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio nesta sexta-feira (1º). O feriado e o clima seco colaboraram para que o público fosse maior que o do ano passado, quando cerca de quatro mil pessoas se dirigiram ao Santuário, em Farroupilha, segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar.

Criada em 1979, a pré-romaria dedicada aos motociclistas é a primeira das procissões que antecedem a grande romaria do dia 26 de maio.

Os 48 anos de fé foram lembrados pelo pároco de São Marcos e também motociclista, padre Norberto Coultro:

— É um grupo de muita fé porque também está sempre muito vulnerável aos perigos do trânsito. Então é um momento para reforçar o cuidado e a valorização da vida.

Em meio à bênção que lembrou também as vítimas de acidentes de trânsito, padre Norberto chamou à frente do Santuário o único motociclista que respondeu ter participado da primeira pré-romaria em 1979. Era Anastácio Velho, 68 anos, do Moto Clube Banidos do Inferno, de Carlos Barbosa.

Era Anastácio Velho, 68 anos, do Moto Clube Banidos do Inferno, de Carlos Barbosa. Pedro Zanrosso / agencia RBS

— Na minha moto está até hoje amarrada a fitinha daquele ano — disse.

De Porto Alegre, Júlio Peres, 68, viaja sempre no dia 1º de Maio ao Santuário, na Serra, para agradecer a uma graça alcançada. A data coincide com a pré-romaria e o fiel não se incomoda com a presença de tantas motociclistas que, ao final da celebração, aceleraram as motos:

— Caí com o carro no Arroio Dilúvio, em Porto Alegre, e no hospital vi, na televisão, o Luís Felipe Scolari vindo a Caravaggio depois de ganhar o penta para o Brasil. Era devoto de Nossa Senhora Aparecida e, quando saí de São Paulo, minha fé adormeceu, mas Caravaggio me renovou. Desde lá venho todos os anos e trago a capelinha que me foi entregue em São Paulo por um casal que renovou os votos aqui na Serra e ganhou a imagem dos padres.

No sábado (2), a agenda segue pela manhã com a 22ª Romaria dos Ciclistas. A concentração ocorre em frente à Escola Estadual São Tiago, em Farroupilha (Rodovia dos Romeiros, 658, bairro Cinquentenário), com saída às 10h e missa às 10h30min. A expectativa é reunir aproximadamente 1,2 mil ciclistas.

Ainda no sábado à tarde, ocorre a 19ª Romaria dos Jipeiros, com saída de Caxias do Sul às 13h30min, do Posto Sander (Av. Ruben Bento Alves, 4.319, bairro São José), e de Farroupilha às 14h30min, na rótula de acesso ao Santuário. A celebração está prevista para as 15h.