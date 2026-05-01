Cerca de 6 mil motociclistas celebram 48 anos da primeira pré-romaria ao Santuário de Caravaggio, em Farroupilha

A primeira de um total de quatro pré-romarias agendadas para o feriadão levou cerca de seis mil motociclistas ao Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio nesta sexta-feira (1º). O feriado e o clima seco colaboraram para que o público fosse maior que o do ano passado, quando cerca de quatro mil pessoas se dirigiram ao Santuário, em Farroupilha, segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar.
Criada em 1979, a pré-romaria dedicada aos motociclistas é a primeira das procissões que antecedem a grande romaria do dia 26 de maio.
Os 48 anos de fé foram lembrados pelo pároco de São Marcos e também motociclista, padre Norberto Coultro:
— É um grupo de muita fé porque também está sempre muito vulnerável aos perigos do trânsito. Então é um momento para reforçar o cuidado e a valorização da vida.
Em meio à bênção que lembrou também as vítimas de acidentes de trânsito, padre Norberto chamou à frente do Santuário o único motociclista que respondeu ter participado da primeira pré-romaria em 1979. Era Anastácio Velho, 68 anos, do Moto Clube Banidos do Inferno, de Carlos Barbosa.
— Na minha moto está até hoje amarrada a fitinha daquele ano — disse.
De Porto Alegre, Júlio Peres, 68, viaja sempre no dia 1º de Maio ao Santuário, na Serra, para agradecer a uma graça alcançada. A data coincide com a pré-romaria e o fiel não se incomoda com a presença de tantas motociclistas que, ao final da celebração, aceleraram as motos:
— Caí com o carro no Arroio Dilúvio, em Porto Alegre, e no hospital vi, na televisão, o Luís Felipe Scolari vindo a Caravaggio depois de ganhar o penta para o Brasil. Era devoto de Nossa Senhora Aparecida e, quando saí de São Paulo, minha fé adormeceu, mas Caravaggio me renovou. Desde lá venho todos os anos e trago a capelinha que me foi entregue em São Paulo por um casal que renovou os votos aqui na Serra e ganhou a imagem dos padres.
No sábado (2), a agenda segue pela manhã com a 22ª Romaria dos Ciclistas. A concentração ocorre em frente à Escola Estadual São Tiago, em Farroupilha (Rodovia dos Romeiros, 658, bairro Cinquentenário), com saída às 10h e missa às 10h30min. A expectativa é reunir aproximadamente 1,2 mil ciclistas.
Ainda no sábado à tarde, ocorre a 19ª Romaria dos Jipeiros, com saída de Caxias do Sul às 13h30min, do Posto Sander (Av. Ruben Bento Alves, 4.319, bairro São José), e de Farroupilha às 14h30min, na rótula de acesso ao Santuário. A celebração está prevista para as 15h.
Encerrando a programação do fim de semana, a 3ª Romaria das Vans e Micro-ônibus terá saída às 15h30min de Caxias do Sul, em frente à Cassol (R. Carlos Cesa, 3.218, bairro Sanvitto), e às 16h de Farroupilha, no Posto Treviso (RS-122, km 60), com missa às 17h. Cerca de 200 participantes são esperados.