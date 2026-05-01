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Cerca de 6 mil motociclistas celebram 48 anos da primeira pré-romaria ao Santuário de Caravaggio, em Farroupilha

Final de semana reserva ainda outras três manifestações de fé de ciclistas, jipeiros e motoristas de vans e micro-ônibus 

Pedro Zanrosso

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