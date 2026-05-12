Caxias do Sul terá ambulatório de saúde da mulher a partir da semana que vem; encaminhamento é via UBS

O atendimento especializado à saúde da mulher, assim como o acolhimento de vítimas de violência, ganha um novo ambiente em Caxias do Sul a partir do dia 18, com a inauguração do Ambulatório de Saúde da Mulher Justina Onzi. O local funcionará junto ao Centro Especializado em Saúde (CES) e também terá Sala Lilás.
O modelo, inspirado em experiências de atenção humanizada e integrada, contemplará acompanhamento pré-natal de alto risco e cuidados especializados em patologias ginecológicas.
Além de consultas médicas, o espaço terá a Sala Lilás, onde mulheres vítimas de violência física ou mental serão acolhidas de imediato para assistência psicológica.
As unidades básicas de saúde (UBSs) serão as responsáveis por fazer o encaminhamento das pacientes. O ambulatório terá a coordenação técnica da médica Vanusa Buzelato Prestes Perini.
Sobre o nome do ambulatório
Justina Onzi foi ex-vice-prefeita e ex-secretária de Saúde de Caxias do Sul. Ela morreu vítima de câncer de mama em 2020, aos 64 anos.