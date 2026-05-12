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Saúde feminina
Notícia

Caxias do Sul terá ambulatório de saúde da mulher a partir da semana que vem; encaminhamento é via UBS

Serviço será inaugurado no dia 18 e funcionará junto ao Centro Especializado em Saúde (CES). Espaço também terá Sala Lilás, local exclusivo para atendimento de vítimas de violência

Augusto Martins

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