Caxias do Sul terá ambulatório de saúde da mulher a partir da semana que vem; encaminhamento é via UBS

O local também terá Sala Lilás para acolhimento de mulheres em situação de violência. Gisele Nozari / Divulgação - SMS

O atendimento especializado à saúde da mulher, assim como o acolhimento de vítimas de violência, ganha um novo ambiente em Caxias do Sul a partir do dia 18, com a inauguração do Ambulatório de Saúde da Mulher Justina Onzi. O local funcionará junto ao Centro Especializado em Saúde (CES) e também terá Sala Lilás.

O modelo, inspirado em experiências de atenção humanizada e integrada, contemplará acompanhamento pré-natal de alto risco e cuidados especializados em patologias ginecológicas.

Além de consultas médicas, o espaço terá a Sala Lilás, onde mulheres vítimas de violência física ou mental serão acolhidas de imediato para assistência psicológica.

As unidades básicas de saúde (UBSs) serão as responsáveis por fazer o encaminhamento das pacientes. O ambulatório terá a coordenação técnica da médica Vanusa Buzelato Prestes Perini.

Sobre o nome do ambulatório