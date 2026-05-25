Caxias do Sul terá 180 audiências durante Semana Nacional da Conciliação Trabalhista 

A busca por soluções para processos trabalhistas e acordos entre trabalhadores e empregadores mobiliza a Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul a partir desta segunda-feira (25). Até sexta-feira (29), ocorre a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista de 2026.

A iniciativa tem como objetivo reduzir o número de ações pendentes e evitar que os processos se arrastem por anos. Em Caxias do Sul, estão agendadas 180 audiências no Foro Trabalhista, sendo 97 no Centro de Conciliação (Cejusc), espaço destinado à mediação de conflitos.

Em todo o Estado, devem ocorrer cerca de 4,8 mil audiências ao longo da mobilização. As audiências acontecem nas Varas do Trabalho de cada cidade.

Neste ano, o mutirão é inspirado na Copa do Mundo de Futebol e traz o slogan “Um acordo muda o jogo”, reforçando o diálogo como caminho para solucionar conflitos trabalhistas.

Apesar da programação já estar com a agenda preenchida, a conciliação pode ser solicitada em qualquer fase do processo e ao longo de todo o ano.

Para isso, é necessário acessar o site do TRT-RS e preencher o formulário “Quero Conciliar”, disponível na parte inferior da página. A orientação é que o pedido seja feito com o apoio de um advogado, além de também podere ser encaminhado por petição nos autos.