Caxias do Sul tem quatro famílias habilitadas para cada criança e adolescente apto à adoção; entenda os desafios para acolhimento

De acordo com o SNA, desde 2019, foram adotados 3,8 mil crianças e adolescentes no RS. Camila Hermes / Agencia RBS

Dia 25 de maio marca o Dia Nacional da Adoção, uma data para chamar a atenção e garantir o desenvolvimento da infância e da juventude em meio a contextos de vulnerabilidade. Até o final da última semana, Caxias do Sul tinha 23 crianças e adolescentes aptos para adoção. Em paralelo, havia 112 famílias habilitadas para o processo, além de 223 jovens acolhidos em abrigos. Os dados são reunidos pelo Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA), do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e constantemente recebem atualizações.

Em maio de 2016 havia 21 crianças e adolescentes direcionados para adoção em Caxias, frente a um total de 230 pais em potencial. Dez anos depois, o cenário, ao menos em números, se mostra semelhante. O painel de informações do SNA apontou nesta semana que em todo o Rio Grande do Sul mais de 700 crianças e adolescentes estavam aguardando por um lar, ao mesmo tempo em que 2,9 mil famílias podiam adotar.

Em diferentes recortes, a quantidade de famílias qualificadas para adotar é superior ao número de jovens sob a guarda do Estado. Isso acontece, em grande parte, porque o perfil das crianças e adolescentes não se encaixa com o que esperam os pais cadastrados.

O responsável pelo Juizado Regional da Infância e Juventude de Caxias, Mário Gonçalves Pereira, explica que a maior demanda costuma ser por crianças de até três anos, sem doenças e sem irmãos. São informações consideradas essenciais para respeitar a expectativa dos envolvidos e prevenir dificuldades no futuro.

Pereira analisa que, em média, três a cada quatro adolescentes acolhidos pela Justiça no RS já tem 12 anos ou mais, estabelecendo a adoção tardia como um dos grandes desafios a serem superados.

— Esse um quarto que não passou os 12 anos é de 'fácil adoção'. A maior dificuldade é para grupo de irmãos, crianças com alguma deficiência ou maiores de 12 anos. Mas, a partir dos três anos, já existe uma resistência das famílias — cita o magistrado, em referência às características menos desejadas pelos adotantes.

Quase 4 mil adoções no RS desde 2019

A adoção é considerada uma medida de proteção prevista pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Ela entra em cena quando a pessoa com idade inferior aos 18 anos é colocada em situações de risco, como violências sexual, física e psicológica cometidas por quem deveria dar afeto e apoio.

Antes de dar início ao processo de adoção propriamente dito, a Justiça segue obrigatoriamente um rito que consiste na tentativa de reintegração familiar. Uma das saídas para isso é a busca pela família extensa, como avós, tios, primos e irmãos mais velhos para que se tornem legalmente os novos responsáveis da criança ou adolescente.

Somente após serem esgotadas todas as possibilidades tem início a fase de destituição familiar, conforme Pereira:

— A família é citada para responder a este processo para se defender do que foi constatado pela rede de apoio: vulnerabilidade, negligência. Uma vez julgado procedente o processo de destituição, a criança entra para o cadastro do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento e fica apta para ser adotada.

Com isso, o jovem é institucionalizado em uma casa lar, onde deve ser preparado para ter independência e poderá ficar até completar 18 anos ou até ser adotado por uma nova família.

Pereira afirma que, ao tomar conhecimento da situação de vulnerabilidade, o Judiciário retira a vítima da família de origem e a encaminha provisoriamente ao acolhimento do município, figurando a ela a condição de acolhida.

Hoje, a cidade dispõe de quatro abrigos, que oferecem assistência educacional, alimentar, de saúde e acompanhamento psicológico geralmente por período transitório. Já as casas lar, 12 ao todo, asseguram acolhimento e permanência mais longos. Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Smasc), em ambos os casos pode haver jovens aptos para adoção. Há ainda duas famílias acolhedoras no município, que têm como diferencial o afeto individualizado e dentro de um lar convencional.

O juiz detalha que, em tese, o ECA prevê um prazo de 18 meses para conclusão do processo de medida de proteção e de destituição familiar ou de reinserção familiar. Entretanto, cada caso precisa de avaliação isolada porque pode sofrer variações no tempo demandado.

De acordo com o SNA, desde 2019 — ano de lançamento do sistema — foram adotadas 3,8 mil crianças e adolescentes no RS.

Com atuação em Esteio, Mário Gonçalves Pereira conduz o Juizado Regional da Infância e Juventude de Caxias há cerca de 2 meses. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Habilitação para adoção e desafios

Do outro lado da engrenagem estão os pais em potencial, que querem conhecer e acolher uma criança ou adolescente destituída dos genitores.

Para ser habilitada à adoção, a família precisa cumprir uma série de requisitos, entre eles não ter condenação criminal ou destituição familiar pretéritas, além de possui mais de 18 anos. Os pretendentes também passam por avaliação psicológica e estudo social.

— A falta de recursos não é impeditivo. O que precisamos é que essa família tenha condições de ofertar o mínimo existencial e principalmente ser um vínculo de afeto — afirma o juiz.

Outra exigência é a realização de curso preparatório, oferecido gratuitamente pelo Instituto Filhos, em convênio com o Juizado da Infância e Juventude. Ele ocorre uma vez por mês e é dividido em cinco noites, durante a semana, com psicólogos, assistente social e advogada. São abordados desde prazos e tópicos jurídicos até orientações para definição de perfil e construção do desejo da adoção.

A entidade sem fins lucrativos, fundada há quase 20 anos, também promove debates, participa do período pós-adoção e integra a rede de apoio local junto ao judiciário, ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (Comdica), ao Conselho Tutelar e à Smasc.

— Uma criança muda completamente a rotina. Não é sobre colocar uma roupa bonitinha, pentear e botar umas fotos no Instagram. O dia a dia é a criança demandando por carinho, atenção, alimentação, cuidado básico de saúde e escola — adverte Pereira.

Após ser formalmente habilitada à adoção, a família entra na fase de descrição das características de criança ou adolescente que sonham em acolher. Caso os dados informados pelos pretendentes tenham convergência com o cadastro de crianças e adolescentes no SNA, a Justiça promove a aproximação entre as partes.

Inicialmente, há um período de convivência que, segundo o juiz, deve durar até 45 dias, com possibilidade de renovação. Além dos futuros pais, essa fase tem auxílio de equipes técnicas da rede de apoio, que buscam garantir uma transição segura e acolhedora.

O passo seguinte é o de desligamento institucional, que consiste no deferimento da guarda para fins de adoção. A nova família terá ainda um período o acompanhamento técnico para estabelecer os laços afetivos, rotinas e hábitos, tirar dúvidas e obter o reconhecimento definitivo e legal de pais e filhos e de adoção.

Como adotar

O Tribunal de Justiça do RS disponibiliza na internet uma cartilha de orientação do processo de preparação para adoção (acesse aqui). O conteúdo reúne informações e tira dúvidas sobre cada etapa.