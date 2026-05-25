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Dia Nacional da Adoção
Notícia

Caxias do Sul tem quatro famílias habilitadas para cada criança e adolescente apto à adoção; entenda os desafios para acolhimento

Abrigos municipais na maior cidade da Serra ainda têm 208 acolhidos

Luca Roth

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