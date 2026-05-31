Caxias do Sul receberá do Estado lote com 20,1 mil doses durante a semana para reforçar estoque da vacina contra a gripe

Ampliação da vacinação ocorre em um momento de preocupação com o avanço das doenças respiratórias. Gisele Nozari / Divulgação

A partir desta segunda-feira (1°), a vacinação para prevenção da Influenza será ampliada para toda a população com seis meses de idade em diante. A medida segue decisão do governo do RS e o término da campanha nacional.

No último sábado (30), a campanha Vacina Caxias aplicou 1.518 doses contra a gripe na Praça Dante Alighieri e em sete unidades básicas de saúde (UBSs) da cidade.

Antes do mutirão do fim de semana, o secretário da Saúde de Caxias do Sul, Rafael Bueno, informou com preocupação em entrevista à Rádio Gaúcha Serra que o município contava com apenas cinco mil doses da vacina — número considerado insuficiente para atender os grupos prioritários e público em geral com a liberação irrestrita do imunizante na segunda.

A Secretaria Estadual de Saúde (SES), por meio da assessoria de imprensa, atualiza neste domingo (31) que está previsto para chegar entre segunda e terça-feira (2) uma nova remessa de 492 mil doses.

A estimativa do Estado é que no decorrer da semana Caxias do Sul seja contemplada com um lote de 20,1 mil unidades do imunizante contra a Influenza.

Segundo a SES, as vacinas são recebidas inicialmente no Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), em Porto Alegre, para verificação e armazenamento e, na sequência, são distribuídas aos municípios pelas coordenadorias regionais de saúde.

A vacina contra a gripe poderá ser feita pelos públicos em geral e prioritário em qualquer uma das 48 UBSs de Caxias na segunda-feira, conforme o secretário Bueno.

A ampliação da vacinação ocorre em um momento de preocupação com o avanço das doenças respiratórias. O Rio Grande do Sul foi classificado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) como área de alto risco para questões respiratórias, enquanto o Cevs aponta tendência de crescimento dos casos e das hospitalizações.

Em Caxias do Sul, os números já refletem esse cenário. Até sexta-feira (29), o município registrava 227 hospitalizações e 23 mortes relacionadas a doenças respiratórias.

Vacina Caxias contabiliza 2,3 mil aplicações em 9 pontos

Além da imunização contra a gripe, Vacina Caxias efetuou vacinas de rotina e contra a Covid-19, totalizando 2.359 aplicações. Gisele Nozari / Divulgação

A campanha Vacina Caxias busca atualizar o esquema vacinal da população e acontece tradicionalmente no último sábado de cada mês.

Na última edição, além da imunização contra a gripe, foram efetuadas vacinas de rotina e contra a Covid-19, totalizando 2.359 aplicações.