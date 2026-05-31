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Caxias do Sul receberá do Estado lote com 20,1 mil doses durante a semana para reforçar estoque da vacina contra a gripe

Vacinação para prevenção da Influenza será liberada ao público em geral a partir desta segunda-feira (1º)

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