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Caxias do Sul recebe unidade odontológica móvel e novas ambulâncias

O investimento do governo federal foi de quase R$ 3 milhões. O ato de entrega dos veículos ocorreu nos pavilhões da Festa da Uva, na tarde desta quinta-feira (14)

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