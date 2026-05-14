Caxias do Sul recebe unidade odontológica móvel e novas ambulâncias

A Unidade Odontológica Móvel (UOM) promete atender vários bairros e o interior de Caxias do Sul. Gisele Nozari / Divulgação

Foram entregues nesta quinta-feira (14) as cinco novas ambulâncias de Unidades de Suporte Básico (USBs) do Samu Regional e uma Unidade Odontológica Móvel (UOM) para Caxias do Sul. Os equipamentos foram repassados pelo Ministério da Saúde (MS) à prefeitura em um evento nos pavilhões da Festa da Uva.

O destaque ficou para a unidade odontológica, que poderá acessar a cidade e o interior, ampliar a assistência e o atendimento à população, inclusive com as próteses dentárias que logo serão disponibilizadas. Já as ambulâncias vão renovar completamente a frota do Samu e uma delas será destinada para a primeira unidade descentralizada do serviço, no bairro Cruzeiro, conforme anunciou o secretário da Saúde, Rafael Bueno.

O secretário Felipe Proenço, representando o Ministério da Saúde, destacou que os veículos vão garantir mais mobilidade e agilidade para os pacientes do SUS.

— Isso é mais cuidado com a população caxiense, tanto na urgência e emergência quanto na atenção odontológica a quem mais precisa — ressaltou.

As Unidade de Suporte Básico (USB) do SAMU também devem reforçar o atendimento à população. Gisele Nozari / Divulgação

A solicitação das unidades havia ocorrido em março em agendas de Bueno em Brasília. Inicialmente, Caxias não estava na lista de municípios contemplados.

No entanto, o ministro Alexandre Padilha entrou em contato com Bueno solicitando uma reunião na sexta-feira (7), em Porto Alegre, onde Padilha cumpria agenda. No encontro, foram anunciados os veículos para Caxias. A deputada Denise Pessôa (PT) auxiliou na articulação. O total de investimentos do governo federal chega a quase R$ 3 milhões nas seis unidades de saúde.