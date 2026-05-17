Geral

Troca de experiências
Notícia

Caxias do Sul recebe a partir desta segunda-feira evento nacional para debater políticas públicas alimentares

O encontro terá representantes de mais de 40 municípios e cerca de cem gestores públicos oriundos de diferentes regiões do país para uma imersão voltada à formação e à troca de experiências

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