Caxias do Sul recebe a partir desta segunda-feira evento nacional para debater políticas públicas alimentares

O evento é voltado para formação e troca de experiências na agenda alimentar urbana. Em Caxias do Sul, a Associação Mão Amiga, em parceria com a prefeitura, administra o Restaurante Popular com refeições por R$ 1. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Caxias do Sul recebe, a partir desta segunda-feira (18), a quinta edição do Laboratório Urbano de Políticas Públicas Alimentares (Luppa Lab), considerado "o maior laboratório de políticas públicas alimentares do mundo". A abertura será às 17h, na Casa da Cultura. O evento segue até sexta-feira (22), com diversas atividades na UCS e em outros locais (veja programação abaixo).

O evento é promovido pelo instituto nacional Comida do Amanhã em parceria com o Iclei Brasil (Rede Global Governos Locais pela Sustentabilidade) e a Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Smapa). A ideia é reunir representantes de mais de 40 municípios e cerca de cem gestores públicos de diferentes regiões do país para uma imersão voltada à formação e à troca de experiências na agenda alimentar urbana. Entre os temas prioritários, estão:

O fortalecimento da governança de Segurança Alimentar e Nutricional, com ênfase na atuação das Câmaras Intersetoriais de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan) nos territórios.

Os desafios impostos pelos fluxos migratórios.

O avanço da agenda agroecológica.

A resiliência dos sistemas alimentares frente a acontecimentos climáticos, econômicos e sociais.

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Ao longo da semana, os participantes também farão visitas técnicas, como ao Banco de Alimentos e a hortas comunitárias. O município faz parte do laboratório há três anos e, com ele, lançou o primeiro Plano Segurança Alimentar e Nutricional da cidade.

Confira a programação

Dia 18 (segunda-feira), 17h

Abertura Solene com a participação de autoridades e coquetel.

Dia 19 (terça-feira), das 8h às 18h

Visitas a equipamentos de segurança alimentar de Caxias do Sul, com jornada de aprendizagem.

Continuação da visitas.

Credenciamento.

Orientações para jornadas de aprendizagem no LAB.

Dia 20 (quarta-feira), das 9h às 18h

Dinâmica de apresentações das cidades.

Trocas e aprofundamento de experiências entre as cidades.

Dia 21 (quinta-feira), das 9h às 18h

Oficina dinâmica e participativa.

Colheita e apresentação de resultados da oficina.

Dia 22 (sexta-feira), das 9h às 12h