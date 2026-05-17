Caxias do Sul recebe a partir desta segunda-feira evento nacional para debater políticas públicas alimentares

Caxias do Sul recebe, a partir desta segunda-feira (18), a quinta edição do Laboratório Urbano de Políticas Públicas Alimentares (Luppa Lab), considerado "o maior laboratório de políticas públicas alimentares do mundo". A abertura será às 17h, na Casa da Cultura. O evento segue até sexta-feira (22), com diversas atividades na UCS e em outros locais (veja programação abaixo).
O evento é promovido pelo instituto nacional Comida do Amanhã em parceria com o Iclei Brasil (Rede Global Governos Locais pela Sustentabilidade) e a Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Smapa). A ideia é reunir representantes de mais de 40 municípios e cerca de cem gestores públicos de diferentes regiões do país para uma imersão voltada à formação e à troca de experiências na agenda alimentar urbana. Entre os temas prioritários, estão:
- O fortalecimento da governança de Segurança Alimentar e Nutricional, com ênfase na atuação das Câmaras Intersetoriais de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan) nos territórios.
- Os desafios impostos pelos fluxos migratórios.
- O avanço da agenda agroecológica.
- A resiliência dos sistemas alimentares frente a acontecimentos climáticos, econômicos e sociais.
Ao longo da semana, os participantes também farão visitas técnicas, como ao Banco de Alimentos e a hortas comunitárias. O município faz parte do laboratório há três anos e, com ele, lançou o primeiro Plano Segurança Alimentar e Nutricional da cidade.
Confira a programação
Dia 18 (segunda-feira), 17h
- Abertura Solene com a participação de autoridades e coquetel.
Dia 19 (terça-feira), das 8h às 18h
- Visitas a equipamentos de segurança alimentar de Caxias do Sul, com jornada de aprendizagem.
- Continuação da visitas.
- Credenciamento.
- Orientações para jornadas de aprendizagem no LAB.
Dia 20 (quarta-feira), das 9h às 18h
- Dinâmica de apresentações das cidades.
- Trocas e aprofundamento de experiências entre as cidades.
Dia 21 (quinta-feira), das 9h às 18h
- Oficina dinâmica e participativa.
- Colheita e apresentação de resultados da oficina.
Dia 22 (sexta-feira), das 9h às 12h
- Integração das cidades mentoras com mentoradas.
- Elaboração de posicionamento da comunidade Luppa.
- Roda de celebração.
- Encerramento.