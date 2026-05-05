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Caxias do Sul já registra 17 mortes por síndrome respiratória aguda grave em 2026

Maioria dos óbitos ocorreu entre idosos de 60 anos ou mais. Hospitalizações pelo vírus chegam a 153 até esta terça-feira. Os dados são do Painel de SRAG do Rio Grande do Sul 

Renata Oliveira Silva

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