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Caxias do Sul inaugura ambulatório especializado para atendimento integral à saúde da mulher

O espaço conta com uma equipe de 11 profissionais e o encaminhamento é por meio das unidades básicas de saúde

Gabriela Alves

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