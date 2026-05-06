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Caxias do Sul garante 23 novos leitos para doenças respiratórias

Estruturas serão distribuídas entre Hospital Geral e Virvi Ramos. O município já registra 153 hospitalizações e 17 mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em 2026.

Renata Oliveira Silva

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