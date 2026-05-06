Caxias do Sul garante 23 novos leitos para doenças respiratórias

A medida faz parte do Programa Inverno Gaúcho com Saúde. Renan Mattos / Agencia RBS

Caxias do Sul garantiu, a partir de uma portaria do governo do Estado, mais 23 leitos para tratamento específico da síndrome respiratória aguda grave (SRAG). Serão distribuídos 17 leitos no Hospital Geral e seis no Hospital Virvi Ramos. A medida faz parte do Programa Inverno Gaúcho com Saúde. O RS já decretou estado de emergência diante do aumento nas internações hospitalares causadas por doenças respiratórias.

A síndrome é caracterizada por quadros respiratórios graves que exigem hospitalização e podem ser causados por vírus como Influenza, Covid-19, Vírus Sincicial Respiratório (VSR), Rinovírus e outros agentes infecciosos.

Até o momento, o município já registra 153 hospitalizações e 17 mortes, sendo duas por Covid e uma por Rinovírus. As demais não têm causas específicas. Os óbitos são de pessoas maiores de 20 anos.

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Para o secretário da Saúde, Rafael Bueno, a notícia dos novos leitos ameniza a situação, mas reforça que as pessoas devem se vacinar.

— Todas as unidades básicas de saúde de Caxias do Sul estão vacinando contra a gripe, num primeiro momento para grupos prioritários, como idosos, crianças de até seis anos, professores, profissionais da segurança e da saúde, gestantes e pessoas com comorbidades, dentre outras situações, e a intenção é chegar a toda população. Precisamos evitar as doenças respiratórias. Se estivermos bem, a família estará — pontuou.