Cavalgada da Serra terá mais de 100 km de percurso e participação de cerca de 400 cavalarianos

A 30ª da Cavalgada da Serra será realizada entre os dias 14 e 17, reunindo tradição, cultura e turismo em um percurso de mais de 100 quilômetros entre os municípios de São Francisco de Paula e Picada Café, na Serra. O evento deve mobilizar cerca de 400 cavalarianos e cavalarianas, além de equipes de apoio, totalizando aproximadamente duas mil pessoas envolvidas na atividade.
Neste ano, o roteiro inclui passagem por Gramado, onde os participantes serão recepcionados no CTG Manotaço. No sábado, dia 16, está prevista uma solenidade na Avenida Borges de Medeiros, em frente ao Palácio dos Festivais, a partir das 10h. A programação inclui a recepção oficial aos cavalarianos e a entrega de medalhas comemorativas aos 30 anos da cavalgada.
De acordo com a organização, o evento também impulsiona o turismo regional, atraindo visitantes e promovendo a cultura local nos municípios envolvidos.
Mais informações podem ser obtidas pelos contatos: (54) 99672-2850, com Rodrigo Dalle Molle ou (54) 99112-2791, com Cláudio Gottschalk (coordenador geral).
Confira a programação completa
Quinta-feira, dia 14
- 13h - Saída do Salto, em São Francisco de Paula
- Parada – Fazenda Santa Bárbara (30 minutos)
- 16h30min – Saída em direção ao Parque de Rodeios do Saiqui
Sexta-feira, dia 15
- 8h - Saída do Parque de Rodeios do Saiqui, com destino ao CTG Manotaço, em Gramado
- Parada - Bebedouro na Estrada da Casa Velha
- Parada – Ponte da Lã Pele (15 minutos)
Sábado, dia 16
- 8h30min – Saída do CTG Manotaço com destino à Nova Petrópolis
- Parada – Esquina da Concreteira (15 minutos)
- Parada para almoço – Fazenda O Papa (1h)
Domingo, dia 17
- 7h30min – Saída do CTG Pousada da Serra com destino a Picada Café
- Parada – Linha Olinda (30 minutos)
- Término da Cavalgada – CTG Encosta da Serra, em Picada Café